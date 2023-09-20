Как Киргизии избежать блэкаута зимой 2023–2024 года?

12:28 21.09.2023 С приближением отопительного сезона 2023–2024 в энергетическом секторе Киргизии традиционно нарастает тревога: чиновники советуют населению запасаться углем и предупреждают об отключениях трансформаторов при перегрузке. Грядущий кризис подтолкнул Бишкек разморозить старые проекты строительства малых ГЭС и всерьез задуматься о возведении АЭС. Подробнее – в материале Ia-centr.ru.



Подготовка к отопительному сегодня в Киргизии началась с тревожных новостей. Еще летом Бишкек ввел режим ЧС в сфере энергетики и стал активно предлагать иностранным инвесторам вложиться в энергетические проекты в Киргизии. Политолог Денис Бердаков, автор канала Бердаков Online, рассказал, какие плоды могут дать эти усилия и что еще нужно сделать Бишкеку для повышения устойчивости энергосистемы Киргизии.



- С начала лета 2023 года Минэнерго Киргизии предупреждало о грядущем дефиците электричества из-за маловодья на ГЭС. Как Бишкек на фоне этих прогнозов готовился к отопительному сезону? Будут ли зимой новые блэкауты?



- В 2023 году прогнозы об остром маловодье в Киргизии подтвердились: одному только водохранилищу Токтогульской ГЭС для достижения рабочего объема не хватает около 3–4 млрд м3 воды. Сейчас его уровень - около 11,5 млрд м3, при этом 6–7 млрд м3 - это несливаемый остаток, который нельзя сбрасывать и использовать для генерации энергии. Для сравнения, оптимальное количество воды, при котором Токтогульская ГЭС вырабатывает достаточно электричества для населения, - 15–16 млрд м3.



Материалы по теме: Дефицит воды в Центральной Азии: регион может перенять опыт Индии и Пакистана?



Уровень водохранилищ не позволяет в этом году выработать достаточно энергии в отопительный сезон. Тем не менее в случае дефицита электричества Киргизии, где температура в горах падает до -30 по Цельсию, придется сбрасывать на ГЭС имеющиеся остатки.



Ранний сброс может привести к проблемам не только в энергосекторе страны, но и в сельскохозяйственном секторе всей Центральной Азии, поскольку он сократит количество воды, которую страны низовья используют весной и летом для полива.



В связи с этим Бишкек в беспрецедентных объемах закупает электричество у соседей - Казахстана, Узбекистана и России. Это помогает покрыть энергодефицит и демонстрирует готовность стран Центральной Азии и СНГ в целом сотрудничать в энергетической сфере.



Тем не менее такой подход не лишен проблем. Во-первых, Бишкек тратит на закупки электричества за границей больше, чем выручает от его продажи населению. В результате казна теряет несколько десятков миллионов долларов.



Во-вторых, в энергосистеме Центральной Азии, через которую идут поставки, есть "узкие места", мешающие электричеству дойти до конечных потребителей. Так, энергия из России поступает в Киргизию, проходя перед этим по сетям Казахстана.



Зимой Казахстан с трудом перебрасывает энергию с севера страны на юг, в Алма-Ату и Шымкент. Эта проблема носит не столько финансовый, сколько инфраструктурный характер: энергия с севера на юг идет фактически по одной ЛЭП. В Узбекистане и Туркменистане ситуация примерно аналогичная.



На данный момент Бишкек сделал все возможное для того, чтобы подготовиться к отопительному сезону. Тем не менее перспективы дефицита и блэкаутов зависят не только от его усилий, но и от суровости зимы и способности региональных сетей передавать энергию (про прогнозам синоптиков, зима 2023–2024 будет теплой. - Прим. Ia-centr.ru).



Читайте также: В Центральной Азии наступают "темные времена": энергокризис ударил по четырем странам из пяти



- Летом текущего года в Киргизии хотят возобновить добычу на Жыргалане, в начале сентября уголь с Кара-Кече планировали направить в Чуйскую, Нарынскую и Иссык-Кульскую области. Это поможет избежать дефицита электричества?



- Открытие новых шахт - это хорошо для экономики, однако уголь - это топливо прошлого. В Киргизии много высокозольного и низкокалорийного угля, который интенсивно загрязняет окружающую среду, но дает минимум тепла. Наконец, в стране не так много ТЭЦ, чтобы рост добычи угля отразился на эффективности энергосектора.



- В чем тогда смысл запрета на вывоз угля, введенного кабмином Киргизии в сентябре этого года?



- Смысл запрета - в поддержании низких цен на топливо для населения. За три года цена на уголь поднялась от 3,5 тыс. рублей за тонну до 7–8 тыс. рублей за тонну. Это болезненный рост для жителей Киргизии, многие из которых не могут себе позволить закупать уголь на зиму по таким ценам.



- В Киргизии большую часть энергии вырабатывают ГЭС. У такого источника энергии есть ряд недостатков: ГЭС чувствительны к маловодьям, требуют определенного рельефа и долго строятся. Почему Бишкек не "страхуется" от этих рисков и не наращивает число ТЭЦ?



- Киргизия предпочитает гидроэнергетику тепловой энергии прежде всего по финансовым причинам. У электричества, выработанного от сброса воды, себестоимость ниже, чем у полученного от сжигания угля. При этом Бишкек устанавливает на энергию дотационные тарифы и продает ее ниже себестоимости. В результате строительство ТЭЦ, на которое уходит от нескольких сотен тысяч до миллиарда долларов, в Киргизии обречено на убыточность. Это доказал пример возведенной 5–6 лет назад ТЭЦ в Бишкеке: стоимость угля и его транспортировки увеличивает себестоимость энергии в разы.



С 2010-х годов в стране разрабатывались планы возведения ТЭЦ мощностью 2–3 гВт - это приблизительно равно мощности двух Токтогульских ГЭС - возле угольного месторождения Кара-Кече в горах. Тем не менее это загрязнило бы ледники, спровоцировав водный и общеэкологический кризис в регионе. Не говоря уже о высокой стоимости проекта. Одно строительство такой ТЭЦ стоило бы около $500 млн, в то время как госбюджет страны в 2015 г. составлял лишь около $1,8 млрд.



В СССР ТЭЦ в Киргизии не строили еще и потому, что возведенные в советское время ГЭС были достаточно крупными и даже вырабатывали избыточные мощности для промышленности и населения тех лет.



Сейчас потребности в электричестве растут, однако, пока цены на него не будут подняты, ТЭЦ останутся убыточными.



Материалы по теме: Эксперт: спекулировать на дефиците воды в Центральной Азии опасно



- Убыточность ТЭЦ в Киргизии неизбежна или ее реально преодолеть?



- Сейчас Бишкек обсуждает возможность закупки российского газа через Казахстан или Узбекистан. Если эти проекты реализуют, в Киргизии реально будет возвести ТЭЦ на газе. Они экологичнее и дешевле угольных, и они быстрее строятся. Сейчас в нескольких километрах от столицы планируют возвести станцию мощностью 500 МВт. В то же время ее успешная работа будет зависеть от бесперебойности поставок и цены газа.



- В конце 2000-х - начале 2010-х годов в Киргизии работало 16 ГЭС и 2 ТЭЦ. Как сейчас меняется ситуация?



- Сейчас кабинет Акылбека Жапарова проводит интенсивные реформы энергосектора. Только в 2023 году планируется закончить более 10 малых ГЭС, еще около 25 энергообъектов планируется возвести за 2,5 года.



Более долгих сроков могут потребовать 7–9 крупных проектов, включая АЭС от "Росатома" и 2 больших солнечных электростанции - одну намерен построить Казахстан, другую Китай.



Если все эти планы будут реализованы, через 7–8 лет Киргизия сможет выйти на экспорт электричества. В то же время это требует кардинальной смены концепции работы энергосектора, прежде всего продажи энергии по ценам, которые позволили бы окупать иностранные инвестиции в отрасль. Это означает, помимо прочего, повышение стоимости для внутренних потребителей. На этом направлении уже есть сдвиги: цены на электричество в стране растут на 15 % в год.



- Как международное сотрудничество может помочь в решении проблемы энергетики в Киргизии?



- Международное сообщество может вложить $15-20 млрд в строительство 4–5 крупных ГЭС, крупных солнечных электростанций и, возможно, одной атомной для поддержания баланса.



Другое перспективное направление сотрудничества - это поставки газа. Все эти инвестиции объемом $17–20 млрд указаны в планах премьер-министра Жапарова по развитию энергетики. Это не только обеспечит энергетическую безопасность страны, но и даст возможность накопить воду и снабдить ею Ферганскую долину, стабилизировав социально-экономическую ситуацию в Центральной Азии. Главное - реализовать эти проекты и выполнить данные Бишкеку обещания.



- Как может повлиять на ситуацию с энергетикой в Киргизии возобновление работы Центральноазиатского энергокольца? До конца 2023 года к нему планирует подключиться Таджикистан.



- Энергокольцо - полезный проект, который в краткосрочной перспективе решил бы проблему с передачей электричества Киргизии через Казахстан, а в долгосрочной способствовал бы налаживанию экспорта.



В то же время в нынешнем состоянии кольцо - местами отключенное, местами изношенное, местами недофинансированное - не может исполнять своих функций. Нужны деньги на ремонт и модернизацию инфраструктуры.



Государствам Центральной Азии необходимо каким-то образом наполнить кольцо мощностями, нарастив внутреннюю генерацию электричества. Это поможет государствам региона страховать друг друга, особенно в пиковые нагрузки. Источник - ia-centr.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695288480





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Мажилис принял поправки по вопросам выплат детям из Нацфонда во втором чтении

- Строительство новых объектов, модернизацию инфраструктуры и меры по защите экологии в Актюбинской области обсудили в Правительстве

- Кадровые перестановки

- В правительстве обсудили превентивные меры распространения саранчи в следующем году

- "Ак жол" требует принять меры по обеспечению прозрачности в таможенном администрировании

- Экономические связи между Казахстаном и Сингапуром продолжат укрепляться

- Ведение реестра лиц, финансируемых из иностранных источников

- М. Мирзагалиев встретился с представителями Госдепартамента США

- "Ак жол" требует привлечь к ответственности чиновников, нарушающих права отечественных перевозчиков

