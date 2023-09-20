Саммит США - ЦА: завышенные ожидания от Байдена в очередной раз не оправдались

12:30 21.09.2023

Накануне первой президентской встречи С5+1 западные СМИ раздавали комплименты странам Центральной Азии: во всяком случае, упреки в недемократичности политических режимов региона были отодвинуты на второй план. Аналогичным образом и пропаганда стран региона всячески старалась преподнести предстоящую встречу как некое сверхсудьбоносное событие - "белый господин в пробковом шлеме" наконец-то снизошел до встречи со своими сырьевыми придатками. Об итогах встречи и настроениях президентов стран Центральной Азии - в материале Ia-centr.ru.



Резкое обострение в Карабахе моментально обнулило весь пропагандистский флер: вашингтонской администрации стало резко не до Центральной Азии. Поэтому и акценты по итогам встречи стороны расставили по-своему - от необходимости американского инвестирования в поддержание гуманитарной стабильности в Афганистане до поддержки новых транспортных коридоров. Единая политическая повестка саммита была утеряна.



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Ожидалось, что ключевым пунктом встречи будет вопрос соблюдения странами Центральной Азии режима антироссийских санкций. Для Вашингтона это принципиальный момент, своего рода индикатор, маркер готовности той или иной страны подчиняться американскому доминированию.



Все страны Центральной Азии в течение последнего года старались продемонстрировать подобную лояльность. Степень участия элит стран региона в поддержании режима санкций обусловлена разной зависимостью от Запада. Так, например, Казахстан практически полностью передал под англо-американское управление ключевые отрасли своей экономики. А Киргизия, наоборот, набралась смелости и национализировала ключевое золоторудное месторождение Кумтор. Экономика же Узбекистана в ключевых, стратегических отраслях подконтрольна государству. В Туркменистане и Таджикистане велика роль китайских, а не западных инвестиций.



Второй ключевой момент встречи касался расширения присутствия США в сырьевых сегментах экономик стран региона. Однако в силу специфики вашингтонская бюрократия может лишь рекомендовать крупному бизнесу ту или иную страну для инвестирования. Но окончательное решение по конкретным экономическим проектам крупный американский капитал все равно будет принимать самостоятельно.



Пока заявлено об инвестициях США в сегмент редкоземельных металлов в Казахстане. Казахстанская сторона пытается спровоцировать конкуренцию западных и китайских горнодобывающих гигантов и за счет этого укрепить свой стремительно девальвирующийся региональный статус.



Против роста американских инвестиций работают сразу несколько факторов:



· Центральная Азия не имеет непосредственного доступа в Мировой океан, что существенно усложняет логистику, ставит ее в зависимость от транзита через третьи страны.



· Страны региона граничат с откровенно антиамериканскими региональными и глобальными игроками, которые не поддерживают рост американского присутствия в Большой Евразии.



· Действительно интересных инвестиционных проектов в регионе очень мало. В силу этого конкуренция с китайскими добывающими компаниями велика. Причем зачастую китайские условия сотрудничества оказываются выгоднее.



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Действующей администрации в Вашингтоне сложно предложить лидерам Центральной Азии что-то большее, чем уже предложил Китай. При этом в вопросах поддержания безопасности инвестиций приходится лавировать: Пекин недвусмысленно предупредил еще в 2021 году, что размещение в странах региона военных объектов США и НАТО приведет к ответным действиям Китая.



Экспериментировать с реакцией Китая на возможное появление военных объектов США страны Центральной Азии явно не будут. А без постоянного военного присутствия в регионе все обещания США "поддерживать суверенитет" превращаются в фикцию.



При таком развитии событий вся военная логистика "подвисает" на Транскавказском коридоре, функционирование которого в очередной раз поставлено в зависимость от настроений элит Азербайджана и Армении.



В силу логистической сложности присутствие в регионе превращается для Вашингтона в "чемодан без ручки".



В такой ситуации все более заманчивым становится сценарий сброса балласта - общая дестабилизация Центральной Азии, ведь в таком случае "подвисают" все альтернативные геополитические проекты конкурентов.



При этом подойдет практически любой вариант для инспирирования кризиса: конфликт вокруг водных ресурсов, приграничный межэтнический конфликт либо даже внутренний конфликт, который спровоцирует поток беженцев внутри региона. Все эти схемы подойдут.



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До сих пор страны региона исходили из того, что наличие крупных западных добывающих проектов будет подталкивать Вашингтон к поддержанию минимальной безопасности в Центральной Азии. Но в определенный момент возможность нанести удар по геополитическим конкурентам превысит либо будет важнее издержек от потери активов в регионе.



А потому в вопросе купирования региональных угроз Вашингтон и местные элиты находятся по разные стороны баррикад.



Максим Казначеев