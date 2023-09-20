Казахская "Грета Тунберг" (Зуля Сулейменова) назначена штатным советником Президента Токаева))

13:08 21.09.2023

Зульфия Сулейменова стала советником Президента



Зульфия Сулейменова назначена советником Президента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



"Распоряжением Главы государства Сулейменова Зульфия Булатовна назначена советником Президента – Специальным представителем Президента Республики Казахстан по международному экологическому сотрудничеству", - говорится в документе.



Сулейменова возглавила Министерство экологии и природных ресурсов в январе этого года. До этого с марта 2022 года занимала пост вице-министра. Ранее в 2021-2022 годах была депутатом Мажилиса Парламента VII созыва, членом Комитета по международным делам, обороне и безопасности.



В сентябре Президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать Министерство водных ресурсов. Ведомство Сулейменовой было разделено на два. "Водным" министром стал Нуржан Нуржигитов, а вопросы экологии возглавил Ерлан Нысанбаев.