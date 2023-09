Принуждение к покорности: почему западные СМИ "топят" Зеленского во время его визита в США

13:48 21.09.2023

Эксперты рассказали о разногласиях Киева и Вашингтона



Богдан Львовский



Американская газета The New York Times провела расследование трагедии в городе Константиновке, где в начале сентября погибли 16 человек. Издание пришло к выводу, что ракетный удар по населенному пункту нанесла украинская армия. При этом материал вышел в день приезда Владимира Зеленского в США. "Известия" разбирались в том, с чем связано появление публикации.



Что сказано в статье



Трагедия в городе Константиновке (подконтрольная Киеву часть ДНР) произошла 6 сентября. Тогда по городскому рынку был нанесен ракетный удар, в результате погибли 16 человек. Уже спустя два часа после произошедшего киевские власти возложили вину на Россию, при этом заявили, что расследование проводить необязательно, потому что "и так все очевидно". Теперь, однако, американское издание New York Times опубликовало результаты собственного анализа и пришло к выводу, что на рынке взорвалась украинская ракета.



Репортеры, в частности, изучили записи с камер наблюдения. На них видно, что перед ударом по меньшей мере четыре пешехода одновременно повернули головы на звук приближающегося снаряда - посмотрели на северо-запад, то есть в сторону подконтрольной Киеву территории. Кроме того, движущаяся с этого направления ракета отразилась в стеклах припаркованных автомобилей. Журналисты изучили место взрыва; форма воронки и окрестные повреждения подтверждают, что снаряд запустили с северо-запада.



Журналисты предполагают, что удар был нанесен из города Дружковка, который находится в 16 км от Константиновки. В NYT сообщают, что в день трагедии репортеры издания находились в Дружковке и слышали пуск ракет. Об этом же местные жители писали в соцсетях, время записей соответствует времени удара по Константиновке. "Два очевидца сообщили нам, что видели ракеты, выпущенные примерно в это время в направлении линии фронта", - пишет газета.



Свидетели также указали журналистам место предполагаемого пуска на окраине Дружковки. Репортеры обнаружили там траншеи и следы от широких гусениц. Сотрудники NYT также обратили внимание на опаленную траву, что характерно для работы ЗРК "Бук". Доказательства работы зенитного комплекса видны и в Константиновке. Здания поблизости от места взрыва получили многочисленные повреждения небольшими металлическими фрагментами, которыми начинается ракета 9М38, которая запускается с ЗРК "Бук".



Демонизация с ущербом: подробности создания провокации в Буче

Что не так с историей о массовом убийстве мирных граждан под Киевом



В NYT предполагают, что произошла трагическая случайность, например, у ракеты не сработала электроника. При этом российские официальные лица говорили, что удар был нанесен преднамеренно. Так, постпред России при ООН Василий Небензя связывал случившееся с приездом в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена. "Не сомневаемся, что [провокация в Константиновке] сделана с расчетом обеспечить агонизирующему режиму очередную дозу оружия и финансовых вливаний", - подчеркивал он.



Украинские чиновники на публикацию NYT отреагировали с заметной растерянностью. В СБУ заявили, что комментариев пока не дают, потому что ими "воспользуются российские пропагандисты". Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк пригрозил зарубежным журналистам. По его словам, подобные публикации влекут за собой рост конспирологических теорий, а потому требуют проверки и правовой оценки со стороны следственных органов.



Пассивная кампания: атаки ВФУ на запорожском направлении затухают

Одной из причин может быть недостаток личного состава, полагают эксперты



Какие разногласия между Киевом и Вашингтоном



Расследование New York Times вышло в день приезда Владимира Зеленского в США. Визит крайне важен для киевского руководства. Ожидается, что президент Украины отчитается перед Джо Байденом и американскими конгрессменами о ходе контрнаступления ВСУ и перспективах конфликта с Россией, а также попросит о дополнительной помощи.



Нельзя исключать, что выход материала в такой момент может иметь политическую подоплеку. Известно, что в последнее время между украинским руководством и странами Запада возникло довольно много разногласий. Можно предположить, что с помощью публикации Вашингтон намекает Киеву на наличие других порций компромата и принуждает к покорности в важных для себя вопросах.



Публичные споры, в частности, шли по вопросу о проведении на Украине президентских выборов. Вашингтон настаивает, чтобы голосование прошло точно в срок, то есть состоялось в марте следующего года. Об этом, например, говорил американский сенатор Линдси Грэм, побывавший в конце августа в Киеве. По его словам, проведение голосования будет важным шагом для становления демократии.



Пойти на отставку: к чему приведет запуск импичмента Байдену

И как дело о коррупции может сократить его шансы на переизбрание



В Киеве отвечают, что законодательство страны не предполагает проведения избирательных процедур в условиях военного положения, к тому же в бюджете страны нет денег для организации голосования. Инсайдерские источники сообщают о еще одной причине упорства украинских властей. Согласно закрытым соцопросам, рейтинг Владимира Зеленского в последнее время заметно просел, поэтому переизбраться ему будет сложно.



Второй важный момент касается контрнаступления ВСУ. Американские официальные лица требуют от украинской армии сосредоточиться на южном направлении, не распылять силы на другие участки, в том числе на район Бахмута (Артемовска). Вашингтон также призывал идти на прорыв российских минных полей и других оборонительных сооружений, не считаясь с потерями. Зеленский отвечал, что такой подход грозит потерей городов на востоке страны. "Пусть разные аналитики на это даже не рассчитывают", - говорил он.



Наконец, Вашингтон хотел бы, чтобы Зеленский и его команда смягчили риторику, перестали перекладывать вину за военные неудачи на западных союзников. Американские источники, в частности, указывали, что неблагодарность Украины раздражала Джо Байдена. Особенно важным этот момент становится в условиях разворачивающейся в США избирательной кампании. Если раньше слова Зеленского на внутриполитическую ситуацию в стране влияли слабо, то теперь республиканцы будут использовать любое неосторожное высказывание против кандидата от демократов.



Дедушка тленен: как стареет американская политическая элита

У республиканцев та же проблема, что и у демократов, - политический возраст их лидеров



Что говорят эксперты



Политолог Дмитрий Родионов считает, что публикация в NYT не могла появиться без "отмашки сверху".



- В Вашингтоне и Брюсселе все чаще говорят, что контрнаступление ВСУ провалилось, растет усталость от украинского конфликта. Вполне возможно, что создается почва для потенциального "слива" Украины, отползания от киевского режима, - говорит он.



Контрнаступ номер два: для чего Киев собирает новую армию

Украинские власти отказались от перемирия и готовят новую волну мобилизации



Политолог Марат Баширов полагает, что американские журналисты просто профессионально сделали свою работу. По его словам, в западных медиа остаются люди с честью и совестью.



- Я не вижу политического подтекста и в том, что расследование вышло, когда начался визит Зеленского в США. Я думаю, тут вопрос касается исключительно рейтинга издания, читаемости материала. Понятно, что приезд Зеленского провоцирует среди американских читателей дополнительный интерес к украинской теме, поэтому статью выпустили именно сейчас, - уверяет собеседник.



Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов отмечает, что западная пресса все менее склонна считать украинское руководство воплощением некоего абсолютного добра.



- Я думаю, Вашингтон и Брюссель будут сокращать объемы поддержки Украины. Полностью киевский режим с баланса не снимут, все-таки он остается ценным активом, важным инструментом ослабления России. Денег, средств и оружия будет хватать, чтобы держаться на плаву, но не более. Речи о некоей тотальной победе Украины будут звучать реже, - подчеркивает он.