Пашинян обвинил РФ в провале миротворческой миссии в Карабахе. Есть еще желающие спасать эту дрянь?

21:15 21.09.2023

Нельзя закрывать глаза на провалы российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе - такое заявление сделал в четверг, 21 сентября, премьер-министр Армении Никол Пашинян.



Армянский политик признал, что Ереван несет "свою доля ответственности" за обострение ситуации в регионе. Однако, по утверждению Пашиняна, "это не значит, что мы должны закрывать глаза на провалы миротворческого контингента РФ в Карабахе".



Ранее секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян выразил серьезное беспокойство по поводу "неисполнения Россией своих обязательств" по защите Нагорного Карабаха.



Минобороны России заявило о пяти нарушениях прекращения огня в Карабахе



Главред RT Маргарита Симоньян в ответ на призыв Никола Пашиняна к российским миротворцам защитить Нагорных Карабах от Азербайджана поинтересовавшись у политика защитой со стороны НАТО.



Напомнил Пашиняну про заигрывания с Североатлантическим альянсом и зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, предложив интернет-пользователям спрогнозировать дальнейшую судьбу армянского политика.