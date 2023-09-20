Назарбаева лишили еще одного статуса

00:04 22.09.2023

Мажилисмены приняли проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выплат детям из Национального фонда". В нем также есть поправки об упразднении Совета по управлению ФНБ "Самрук-Казына", который возглавлял Нурсултан Назарбаев.

Назарбаева лишили еще одного статуса

Депутат Берик Бейсенгалиев разъяснил, почему приняли эти поправки.



"Есть Совет по управлению фондом "Самрук-Казына". При этом есть Совет директоров, есть правление. При этом Совет по управлению Фондом дублирует функции Совета директоров. Поэтому приняли решение упразднить Совет управления фондом. Совет директором остается, в нем нет Назарбаева", – разъяснил депутат.

Он отметил, что все это происходит на основании того, что в Казахстане утратил силу закон о первом президенте. Поэтому сейчас Назарбаева методично лишают всех статусов и должностей.