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Сближение Москвы и Пхеньяна для врагов - страшный сон наяву Японцы спешно накапливают снаряды…
00:07 22.09.2023

20.09.2023 | АНАТОЛИЙ КОШКИН

Представители политической элиты стран нового блока США, Японии и Южной Кореи, который по аналогии с альянсом агрессоров в годы Второй мировой войны следовало бы именовать "тройственным пактом", испытывая оторопь, поначалу не смогли даже внятно комментировать быстрое сближение Российской Федерации с Корейской Народно-Демократической Республикой. Но осознание реальности происходящего постепенно приходит и вызывает плохо скрываемый страх перед мощью возможного союза Москвы и Пхеньяна. И хотя укрепление сотрудничества двух соседних государств прямо не направлено против третьих стран, в Вашингтоне, Токио и Сеуле должны понимать, что в значительной степени сами спровоцировали такое развитие событий, попытавшись угрожать КНДР, России и Китаю объединением против них вооруженных сил трех государств.

Думается, американские, японские и южнокорейские политики и аналитики предвидели ответные меры объявленных ими врагами стран, что придает еще больший авантюризм действиям создателей "тройственного пакта". Просчитали в столицах этого альянса и вариант военно-технического сотрудничества Москвы и Пхеньяна, понимая, что навязанные англосаксами и их союзниками драконовские санкции против не столько государства КНДР, сколько против ее народа, не могут быть вечными. Тем более в быстро меняющемся мире. И хотя российские лидеры пока все еще ссылаются на существующие "ограничения", в действительности, как показала подчеркнуто дружественная встреча и продолжительные переговоры тет-а-тет Президента РФ и председателя КНДР, похоже, вопрос о фактическом выходе России из санкционного режима в отношении северокорейского народа решен. Иначе встреча лидеров двух стран и провозглашенный курс на расширение взаимодействия в различных отраслях едва ли состоялись бы.

Все это прекрасно понимают недруги России и КНДР и постепенно начинают, приходя в себя, "комментировать" весьма существенное изменение военно-политической обстановки в Северо-Восточной Азии, серьезно влияющее на расстановку сил в регионе.

Япония, США и Южная Корея обеспокоены сотрудничеством между Россией и КНДР, и считают, что оно может "оказать негативное воздействие на мир и стабильность в регионе Индийского и Тихого океанов". Об этом сообщил японский МИД по итогам консультаций, в которых приняли участие директор департамента Азии и Океании МИД Японии Хироюки Намадзу, спецпредставитель США по КНДР Сон Ким и спецпредставитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на полуострове Ким Гон, сообщает ТАСС.

"Стороны обменялись мнениями о нынешней ситуации вокруг Северной Кореи, в том числе о недавнем саммите России и КНДР. Что касается этого саммита, то они выразили обеспокоенность, что будущее сотрудничество между Россией и Северной Кореей может быть связано с нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, полностью запрещающих передачу оружия и связанных с ним материалов в Северную Корею и из нее", – говорится в сообщении. Стороны также договорились следить за развитием ситуации вокруг Украины и подтвердили настрой на продолжение тесного сотрудничества в трехстороннем формате.

При этом три государства, похоже, возвели следование двойным стандартам в реестр придуманных Вашингтоном "правил", по которым "исключительные американцы" и их союзники намерены продолжать "руководить миром". То есть США, Японии и Южной Корее можно тесно сотрудничать в военном отношении, угрожая названным ими своими врагами странам, а другим государствам объединять оборонные усилия строго-настрого заказано.

К "осуждению" российско-корейского саммита спешно подключают и страны так называемой "семерки", которые с готовностью вассалов поддерживают все указания Вашингтона. После проведенных в Нью-Йорке в рамках Генеральной сессии ООН переговоров глав внешнеполитических ведомств G7 председательствовавшая на встрече новоиспеченный министр иностранных дел Еко Камикава от лица участников сделала заявление.

"Члены G7 решительно осуждают расширение незаконной ракетно-ядерной программы Северной Кореи и ее дестабилизирующие действия. Они также разделили обеспокоенность по поводу того, что сотрудничество между Россией и Северной Кореей может привести к нарушению соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и может также подорвать мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами", - говорится в этом заявлении, распространенном МИД Японии.

Двойные стандарты коллективного Запада явственно проявляются и в том, что НАТО, Япония, Южная Корея и другие союзники Вашингтона, до зубов вооружая киевский режим современнейшим летальным оружием и боеприпасами к нему, включая запрещенные кассетные, подняли вселенскую шумиху вокруг пока гипотетических поставок в Россию произведенных на северокорейских заводах артиллерийских снарядов. Однако взывать бывших "западных партнеров" к совести и справедливости и тем более к отказу от непрерывного потока оружия на Украину, что сделало бы северокорейские боеприпасы ненужными, конечно же, наивно и бесполезно. А потому, если снаряды дружественной КНДР для борьбы, как прямо говорит Ким Чен Ын, с империализмом могут быть полезны, их, безусловно, следует закупать.

Небезынтересно, что японские власти, видя "снарядный голод" в США и других странах НАТО, сочли необходимым наращивать производство и накапливать собственные арсеналы боеприпасов. Министерство обороны Японии намерено построить новые склады для боеприпасов на девяти военных объектах сухопутных "сил самообороны". 130 новых складов боеприпасов в дополнение к 1400 существующим будут созданы как в южных префектурах Окинава, Миядзаки, Кагосима, так и на пограничном с Россией северном острове Хоккайдо. Как сообщает агентство "Киодо цусин", министерство обороны рассчитывает укрепить способности к ведению продолжительных боевых действий за счет увеличения мест хранения боеприпасов, в том числе и ракет дальнего действия, которые могут быть использованы для нанесения ответного удара по базам противника. В действительности создатели принятых в декабре прошлого года ключевых документов о военной стратегии Японии первоначально допускали превентивные ракетные удары по базам противника, но, столкнувшись с критикой общественности и оппозиции, прописали в "Стратегии обеспечения национальной безопасности" и "Стратегии национальной обороны" обладание "возможностями ответного удара", подразумевающее поражение военных объектов противника.

Но шансов на успех в военном противоборстве стран-участниц "тройственного пакта" с объединенными силами России, КНР и КНДР мало. А потому в Токио пытаются на данном этапе привлечь дипломатию. В рамках этих усилий японский премьер-министр Фумио Кисида все активнее предлагает лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в любое время для проведения переговоров "без предварительных условий". Очевидно, что это связано и со сближением Москвы и Пхеньяна.

Еще одним свидетельством нежелания обострять отношения с потенциальными противниками явилось специальное указание стран G7 о том, что они признают политику "одного Китая" и никаких изменений в позиции стран - участниц объединения по этому вопросу нет. В вышеупомянутом заявлении Еко Камикавы отмечается: "Члены G7 подтвердили важность мира и стабильности в Тайваньском проливе как неотъемлемой составляющей безопасности и процветания международного сообщества. Никаких изменений в базовой позиции членов G7 по Тайваню нет, включая политику "одного Китая"".

Как говорил автору этих строк знакомый японец: "Мы не хотим превращения Тайваня во вторую Украину, тем более не хотим превращения в Украину Японии…"

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695330420


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