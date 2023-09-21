Стивен Брайен: США устали от Зеленского и скоро его уберут

00:08 22.09.2023

Asia Times

Гонконг

21 сентября 2023

США никак не заставят Зеленского начать переговоры с Россией



Зеленский еще может убедить США выделить побольше средств для ВСУ, пишет AT. Но это будет в последний раз. Ему могут выдать сильно урезанный пакет и отправят куда подальше. И вряд ли он вернется.

Стивен Брайен (Stephen Bryen)

Вашингтон и его партнеры по НАТО всерьез попытались выяснить, можно ли поставить президента Украины Владимира Зеленского на мирный путь с Россией. Однако их попытка провалилась, и визит Зеленского на Генеральную ассамблею ООН и в Вашингтон призван упрочить поддержку дальнейших военных действий. В частности, это касается обязательства Конгресса выделить еще 24,9 миллиарда долларов на помощь ВСУ и пополнение украинского арсенала.



Палата представителей, которая одобряет все бюджетные траты, горячо обсуждает резолюцию, которая продлит федеральное финансирование. 24,9 миллиарда долларов Украине в нее не вошли - по крайней мере, пока.



Администрация Байдена запросила 13,1 миллиарда долларов на военную помощь Украине, 8,5 миллиардов якобы на гуманитарную помощь и еще 2,3 миллиарда на "финансирование и стимулирование доноров через Всемирный банк" (что бы это ни значило).

Незадолго до вылета из Киева Зеленский уволил шестерых заместителей министра обороны, обвинив их в коррупции. Предполагается, что это поддержит администрацию Байдена, которую нередко обвиняют в безвозмездной поддержке Украины - при том, что значительная часть средств бесследно исчезает, а какому бы то ни было аудиту украинских средств администрация решительно сопротивляется.



В прошлом именно США противились каким бы то ни было мирным начинаниям - но это было еще когда арсеналы США и НАТО не опустели, а попытка свергнуть Владимира Путина еще не провалилась. В отместку Вашингтон и НАТО накачали Украину оружием, чтобы прорвать оборону России.

Однако настоящего прорыва не произошло, и Украина израсходовала большую часть своих стратегических резервов. Две ключевых бригады, 25-я воздушно-десантная и 82-я десантно-штурмовая, потеряли на Запорожском фронте так много личного состава и натовской техники, что стали неэффективными в бою и вынужденно отправились в тыл.



Между тем наступление ВСУ топчется на месте, перемалывая все больше техники и живой силы. Утверждается, что Украина теряет более тысячи человек в день - а порой суточные потери доходят до двух тысяч - без серьезных успехов. США и некоторые их партнеры по НАТО дали понять, что не одобряют тактику Украины, хотя по большей части она строится на компьютерном моделировании НАТО и опирается на мощную разведывательную поддержку альянса.

Практически все, кто мог предложить мирный план (Китай, Бразилия, Папа Римский, Южная Африка, Египет, Сенегал, Конго-Браззавиль, Коморские острова, Замбия, Уганда, Дания, Индонезия, Саудовская Аравия), уже так и сделали - или даже предложили выступить посредником (Израиль, Дания, Турция). Некоторые даже поначалу в этом преуспели - например, Турция и Израиль.

Официальная позиция Украины выдвигает следующие условия:

1) Украина не будет вести переговоры с Владимиром Путиным, но разговаривать с русскими в принципе не отказывается. Это подтверждается указом за подписью Зеленского.

2) Украина ни при каких обстоятельствах не отдаст никаких территорий. Это касается как Крыма, так и Донбасса, хотя на предыдущих переговорах Крым обсуждался.

3) Украина требует, чтобы все российские войска покинули украинскую территорию, и чтобы Путин и другие предстали перед судом как "военные преступники".

4) Украина требует гарантий безопасности от НАТО или членства в альянсе. Она также требует членства в Европейском союзе, несмотря на ряд препон. США якобы "разрабатывают" гарантии безопасности, однако эти усилия, судя по всему, зашли в тупик или приостановлены.



Параллельно Украина требует оружия дальнего действия для ударов по российской территории. Последний такой запрос касается тактических баллистических ракет наземного базирования ATACMS (MGM-140) дальностью 300 км и немецко-шведских крылатых ракет воздушного базирования Taurus (KEPD-350) дальностью до 500 км. Taurus дополнит арсенал уже находящихся на вооружении Украины и адаптированных под Су-24 ракет Storm Shadow.

Ни США, ни Германия поставить ни ATACMS, ни Taurus, соответственно, пока не согласились. Однако заместитель госсекретаря Виктория Нуланд требует довести боевые действия до ключевых целей внутри России. Если она одержит верх во внутренних спорах, ATACMS все же отправятся в Киев.



Все это, похоже, сказывается на военных целях России. Пока что основная часть боевых действий сосредоточена на обороне российских территорий в Донбассе, Запорожье, Херсонской области и Крыму. Но российские лидеры все чаще говорят о смене украинского правительства и ударам по другим ключевым городам - в частности, по Одессе. Для этого России придется мобилизовать больше сил и отрядить больше техники - и она рискует надорваться.

С другой стороны, любое расширение боевых действий - грозная перспектива для Украины, ведь ей остро не хватает живой силы и боеприпасов. Насколько крепка нынешняя власть в Киеве, никто не поручится. Неясно и сколько войск Украина сможет бросить на фронт.



В США также нарастает недовольство затягиванием боевых действий. Объективно конфликт упрочил союз Китая и России и истощил военные ресурсы Запада,ослабив положение США в Европе и Азии.

Хороший тому пример - HIMARS. США уже задержали поставку ракетных установок Тайваню, которому эта система крайне необходима. Снаряды для HIMARS экономят уже даже морпехи на Окинаве. Потребуется время, чтобы снабдить союзников достаточным количеством HIMARS, но если Украина продолжит расстреливать их по русским с той же скоростью, другим и подавно ничего не достанется.



Между тем из-за Украины Тайвань недополучил и ряд других вооружений. Так, поставки 155-мм гаубиц отложены минимум на год.

Быть может, Зеленский все же убедит Конгресс выделить побольше средств на военные нужды. Но это рискует стать его последним парадом. Ему могут вручить сильно урезанный пакет и отправить восвояси. И едва ли он вернется.



Стивен Брайен - старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института