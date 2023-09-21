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На саудовский атом хотят наложить ограничения, - И.Субботин
00:10 22.09.2023

21.09.2023

В торг о ядерной программе Эр-Рияда включились израильтяне
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Тэги: саудовская аравия, ядерная программа, гражданская программа, ограничения, израиль

саудовская аравия, ядерная программа, гражданская программа, ограничения, израиль Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн полагает, что в первом квартале 2024 года пакет договоренностей между двумя странами может быть согласован. Фото с сайта www.gov.il
Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман обострил дискуссию о потенциальной ядерной программе королевства, заявив, что Эр-Рияд будет обязан получить атомное оружие в том случае, если соответствующий арсенал появится у Ирана. Слова наследника престола прозвучали именно в тот момент, когда проблема саудовского потенциала обсуждается в США как элемент сделки о нормализации отношений между аравийской монархией и Израилем. Последний не против гражданской программы у арабского партнера, однако поддерживает введение разумных ограничений.
Свой далеко не новый тезис о возможной разработке Саудовской Аравией оружия массового уничтожения кронпринц Мухаммед повторил в интервью американскому телеканалу Fox News. "Если они (власти Ирана. – "НГ") получат его, то и мы должны будем его получить", – подчеркнул он, напомнив о необходимости паритета. Вместе с тем наследник престола подчеркнул, что в целом негативно относится к желанию некоторых международных игроков обладать ядерным оружием. "Это плохой шаг, – заявил кронпринц Мухаммед. – Вам не нужно получать ядерное оружие, потому что вы не сможете его применить. Но, если та или иная страна применит ядерное оружие, она вступит войну с остальным миром. Мир не должен увидеть еще одну Хиросиму".

Помощь США в создании ядерной программы полного цикла саудовская сторона запрашивает в рамках дебатируемой сделки о нормализации с Израилем. Эр-Рияд рассчитывает, что Вашингтон как наиболее заинтересованный игрок простимулирует интерес к подписанию договора за счет военных и ядерных преференций. По данным западных изданий, официальные лица Саудовской Аравии хотят сформировать проект по типу их известной нефтегазовой компании Aramco, которую помогала запускать и курировать американская сторона. Причем саудовцы выступают за то, чтобы власти США смогли управлять объектами и контролировать их. Однако у параллелей с Aramco есть изъян: компания перешла под полный контроль Эр-Рияда в 1980-х.

Как сообщили источники Wall Street Journal, израильская сторона оказалась конфиденциально вовлечена в дискуссии о создании в Саудовской Аравии ядерных объектов. Этот вопрос, в частности, обсуждался среди прочего на встрече между президентом Джозефом Байденом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Нью-Йорке. Глава израильского правительства, утверждают собеседники Wall Street Journal, поручил национальным специалистам по ядерной энергетике и безопасности сотрудничать с американскими переговорщиками в попытке достичь компромисса, который мог бы позволить Саудовской Аравии стать очередной страной на Ближнем Востоке, которая открыто занимается обогащением урана.

Израиль, как принято считать, сам обладает ядерным потенциалом, однако его проект носит секретный характер. Иран, с которым саудовцы успели в этом году официально примириться, занимается программой открыто и, по мнению его зарубежных критиков, не вполне прозрачно.

"По ядерной проблеме мы с самого начала пришли к единому мнению. Мнению о том, что мы не можем сделать и что мы могли бы сделать", – заявил американским изданиям высокопоставленный израильский чиновник. По его словам, еврейское государство хотело бы ввести много гарантий в отношении любой саудовской ядерной программы. По итогам переговоров между Байденом и Нетаньяху высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что любая поддержка ядерных амбиций Саудовской Аравии будет соответствовать правилам. "Что бы ни было сделано в отношении гражданского ядерного сотрудничества с Саудовской Аравией или кем-либо еще, это будет соответствовать строгим стандартам США по нераспространению", – уточнил он.

По словам исследователей, на потенциальную программу Саудовской Аравии могут быть наложены технические лимиты, в том числе меры предосторожности, рассчитанные на удаленное закрытие обогатительного предприятия в случае конфликтной ситуации. В их числе – как формальный механизм дистанционного отключения всей системы, так и оборудование, которое может ускорить работу центрифуг до такой степени, что они попросту выходят из строя. Впрочем, специалисты делают большую оговорку: не существует столь надежной системы дистанционного закрытия объекта, которую нельзя было бы взломать и потенциально заблокировать той стороной, на чьей территории находится его физическая инфраструктура.

В то же время саудовская сторона уверяет, что переговоры об установлении полноформатных отношений с Израилем прогрессируют. "С каждым днем мы становимся ближе", – заявил наследный принц Мухаммед телеканалу Fox News.

Это подтверждают и израильские официальные лица, которые даже обозначают конкретные сроки согласования пакета договоренностей. "Разногласия могут быть преодолены, – заявил в интервью армейскому радио министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. – На это потребуется время. Однако прогресс налицо. Я думаю, что существует определенная вероятность того, что в первом квартале 2024 года, через четыре или пять месяцев, мы сможем оказаться в точке, где детали будут окончательно согласованы".

Источник - НГ
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