 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ташиев предлагает всевластному Рахмону заняться реальной политикой, - Канат Кожоев
00:15 22.09.2023

16 сентября 2023 - Канат Кожоев

Ташиев предлагает всевластному Рахмону заняться реальной политикой

16 сентября – годовщина вооруженного конфликта на кыргызско-таджикского границе. В мемориальном комплексе "Ата-Бейит" состоялся митинг-реквием, посвященный памяти павших год назад во время боестолкновений. В митинге участвовали руководители силовых и правоохранительных структур и личный состав погранслужбы.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, выступая на митинге, поблагодарил родителей погибших военных за воспитание стойких и мужественных бойцов, которые ценой собственных жизней защитили рубежи родины.

Накануне, 15 сентября, выступление генерала Ташиева было посвящено другой теме:

- 15-16 сентября в прошлом году в Баткенской области произошли трагические события. Погибли наши мирные граждане, военнослужащие. Все это произошло из-за нерешенных вопросов в нашем государстве. Произошло из-за нападения соседней страны. Надо сказать открыто, я председатель комиссии по демаркации и делимитации границы. Мы старались решить все вопросы с соседями мирным путем и сейчас продолжаем стараться.

Но в прошлом году в отношении нашей страны совершили агрессию. Мы не позволим повториться этой агрессии.

Ранее соседняя страна предъявляла нам территориальные претензии. Мы всегда отвечали, что эти претензии необоснованны. Недавно мы обнаружили новые документы. На основе этих документов мы знаем, что много наших земель перешли таджикской стороне. Мы можем это подтвердить историческими, юридическими документами. Если соседи не откажутся от своих территориальных претензий, то мы предъявим свои претензии. У нас для этого хватит сил и возможностей.

Это выступление вызвало неоднозначную реакцию. Одни восприняли его на ура: "Это уже другой разговор, а то как терпилы вели себя. Алга, Кыргызстан!" Другие схватились за голову: "Ой, что сейчас будет!"…

Результат, как принято говорить, не замедлил сказаться. 16 же сентября посла Кыргызской Республики в Таджикистане Эрлана Абдылдаева вызвали в таджикский МИД. Послу сказали, что подобные высказывания высокого государственного лица "способны нанести серьезный урон ходу переговорного процесса по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской границы, а также взаимному доверию".

Вот оно как, оказывается. Оказывается, демаркация и делимитация продвигаются с таким скрипом по вине Кыргызстана? Это Кыргызстан, получается, тормозит "мирное решение вопроса"? Неужели?

После каждого столкновения на границе (а их было немало) миролюбивые кыргызы ведут себя как большой коллективный кот Леопольд, в очередной раз предлагая "ребятам" жить дружно. Смогли ведь с узбеками наладить цивилизованные партнерские отношения – значит, и с таджиками сможем. Чего нам, соседям, делить?

Год назад многие кыргызстанцы обиделись на Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева, отказавшихся предъявлять Таджикистану претензии по поводу гибели наших граждан и разрушения зданий. Люди настаивали: "Пусть таджикская сторона хотя бы наши дома восстановит!" Президент и председатель ГКНБ повели себя мудро и благородно: "Все восстановим своими силами". И теперь ни у кого сомнений нет: это было абсолютно правильное решение. Если бы подступили тогда к Рахмону с претензиями – конфликт, с таким трудом потушенный, вполне мог разгореться с новой силой.

Война не нужна никому. Кыргызская сторона, как никто, это понимает. Поэтому и реагирует на каждый выпад со стороны соседей исключительно в мирном ключе. На что-то не обращает внимания, что-то смягчает… Кыргызы – это такой народ. Который долго запрягает. Но быстро едет.

Все время, пока идут длительные, изматывающие переговоры по границе, Таджикистан ссылается на какие-то документы столетней давности и заявляет о сомнительных правах на те или иные земли и территории. Совершенно не волнуясь о том, что это может, выражаясь их же языком, "нанести серьезный урон ходу переговорного процесса и взаимному доверию". Но как только Кыргызстан в лице Ташиева изъявил готовность документально подтвердить и свои возможные территориальные претензии – нас тут же обвинили в нежелании дружить и договариваться. Не парадокс ли?

Самое интересное: достав из рукава серьезный козырь, Камчыбек Ташиев вряд ли его пустит в ход. У кыргызов – своя тактика и стратегия. Наш главный чекист, укрепляя границы и свое ведомство, тем не менее рассчитывает на мирное, цивилизованное решение всех приграничных проблем. И предлагает соседям исходить не из документации неизвестно какой давности, а из реалий сегодняшнего дня. Только таким образом, без взаимных упреков и разбирания бумаг, составленных, может быть, еще Чингисханом, - можно наконец закончить переговорный процесс и зажить по-соседски.

А если генерала все же вынудят предъявить обнаруженные документы – народ его поддержит.

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695330900


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