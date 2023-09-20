В Кыргызстане все зарубежные фильмы начнут показывать с кыргызскими субтитрами

00:17 22.09.2023

Все иностранные фильмы, выходящие в кинотеатрах Кыргызстана, с 2024 года будут показывать с кыргызскими субтитрами. Регулятор сферы отметил, что это "первый шаг" в вопросе дубляжа зарубежных картин на кыргызский язык.



С весны 2024 года все зарубежные фильмы, выходящие в кинотеатрах Кыргызстана, будут сопровождаться субтитрами на кыргызском языке. Об этом сообщил Государственный киноцентр "Кыргызтасмасы".



Как рассказал регулятор, договоренность об этом достигнута с крупнейшими дистрибьюторами иностранных фильмов в Кыргызстане.



Директор "Кыргызтасмасы" Талантбек Толобеков назвал субтитрирование "первым шагом" в вопросе дубляжа зарубежных фильмов на кыргызский язык.



"Это более оптимальный вариант на первом этапе, так как дубляж и синхронный закадровый перевод требуют больших бюджетов", - отметил он.



В июле в Кыргызстане вступил в силу обновленный закон о государственном языке, укрепляющий статус кыргызского языка. Его применение стало обязательным в сферах образования, науки, культуры, СМИ, документообороте и других сферах и направленияъ. Закон также обязал всех госслужащих владеть кыргызским.