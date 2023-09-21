"Клещи Путина": от Северной Кореи до Карибского моря, - Дм.Седов

00:21 22.09.2023

Что беспокоит западных стратегов?

21.09.2023 | ДМИТРИЙ СЕДОВ



Если бы в штаб-квартире НАТО в 2014 году кто-то предположил, что Россия сможет ответить широким стратегическим маневром на стягивание вокруг ее границ военных структур, то это вызвало бы лишь снисходительную улыбку. Все, чем располагала РФ тогда для использования за рубежом, была ядерная триада, но данного рода войск недостаточно для стратегического маневра. Так, во всяком случае, считают в США. Американцы в подобных целях учреждают военные базы вокруг потенциального противника и насыщают их наступательным потенциалом. Например, такие базы существуют по периметру всей границы РФ с Европой и в скором времени нужно будет ожидать их появления в Финляндии.



На этих опорных точках можно готовить самые разнообразные военные операции, начиная с инфильтрации разведывательно-диверсионных групп, кончая массированным вторжением на территорию противника.



Но какие опорные точки были в 2014 году у России вокруг США и Западной Европы в целом? Никаких. Вот и оставалось ей грозить ядерным ударом возмездия на случай возникновения угрозы для национальной безопасности. Только ведь современные армии воюют, не достигая стадии обмена ядерными ударами, значит, в положении России может произойти много всякого разного без возникновения ядерной войны.



Между тем военно-стратегическая обстановка в 2014 году резко изменилась в худшую для РФ сторону, и она в поисках выхода из окружения коллективным Западом начала искать опору среди своих прежних союзников. Со временем Россия получила отклик в Северной Корее, Никарагуа и на Кубе. Вопреки ожиданиям Вашингтона руководство этих стран закрыло глаза на проблемы, возникшие после ухода от них России в начале 1990-х годов, и проявило желание к активизации сотрудничества. Сотрудничество это может иметь разные формы, но в любом случае его необходимо рассматривать с точки зрения укрепления стратегических позиций России в противостоянии с НАТО.



Относительно возможной кооперации с КНДР наиболее четко заявлено в публикации американского издания "Нью Йорк таймс" о том, что Пхеньян готов поставить в РФ 10 млн. артиллерийских снарядов Ф 10 млн.РФ 10 и РСЗО улучшенной дальности и точности, которые не уступают снарядам западных крупных калибров. Авторы считают, что РФ таким образом сможет решить возникшую перед российскими артиллеристами проблему – улучшить дальнобойность и точность своих снарядов, которые сейчас не дотягивают до американских пушек калибра 155 мм. Кроме того, северокорейская РСЗО KN 09 сопоставима по своим ТТХ с американской системой "Хаймарс" и будет выпускаться на российском предприятии.



Масштабный приток новых стволов и боеприпасов с дополнительными возможностями наведения лишит ВСУ надежды на завоевание преимущества в артиллерийской войне даже на отдельных участках ТВД.



Этот, казалось бы, технический вопрос обеспечения российской армии имеет стратегическое значение. Он может вызвать снижение боеспособности ВСУ и повлиять на устойчивость их позиций. Это предопределит ход СВО до весны 2024 года, на которую запланированы поставки на Украину западной авиации и новых дальнобойных крылатых ракет.



В то же время благосклонное отношение России к интересу северных корейцев к новым российским ракетным разработкам влечет в Вашингтоне размышления о том, что неустрашимый Ким Чен Ын имеет шанс получить в свои руки новые возможности эффективного ядерного устрашения в ответ на агрессивную американскую политику в отношении его страны.



Теперь Россия уже не чувствует себя без стратегических точек опоры. Одна из них появляется на тихоокеанском направлении, непосредственно в зоне достижения территории США баллистическими ракетами КНДР.



Иная потенциальная точка опоры может возникнуть в противоположном конце мира – в Атлантике, неподалеку от американского побережья.



После начала СВО республика Никарагуа стремится всемерно поддержать российскую политику. Граждане этой небольшой страны во главе со своим руководителем Даниэлем Ортегой вдоволь нахлебались попыток США наладить им жизнь по-американски и не видят в мире другой страны, кроме России, на которую они могли бы рассчитывать в защите своих национальных интересов. Они демонстрируют поддержку России в международных организациях, несмотря на давление Запада. Осуществляются контакты на высшем уровне и заключаются договора о сотрудничестве. Однако Вашингтон беспокоит вовсе не товарооборот и культурный обмен между Москвой и Манагуа, а вероятность появления у берегов Никарагуа российской военно-морской базы. Кроме того, из голов американских военных никак не выветрится фобия присутствия иностранных военных баз неподалеку от их границ. Ведь, по их мнению, с территории сухопутных баз можно организовывать разного рода подрывные действия против США. Тем более что в Латинской Америке у США много "друзей", и они способны применить свои силы и навыки "в целях, представляющих угрозу для США". А у Вашингтона нет никаких гарантий от того, что однажды в Никарагуа не появится военная база РФ, вроде объекта Хмеймим в Сирии. Стоит только кому-то в Пентагоне включить карманный калькулятор, как окажется, что и лету современной авиации от Никарагуа до американской границы не более одного часа. От этой мысли спокойный сон приходит с трудом. Не привыкли США защищать собственную территорию, а тут вдруг другой расклад.



И, наконец, Куба. Американцы, конечно, учитывают, что на туда стремится проникнуть Китай, и не думают, что за его экономическими проектами не спрятаны военно-стратегические расчеты. Стремительное наращивание военно-морских сил КНР предполагает появление точек базирования и обслуживания вдалеке от национальных берегов. Как тут не обеспокоиться угрозой появления такой базы на Кубе?



Но это только одна сторона монеты. Возможно, кубинцы будут склонны рассматривать эти варианты, но они понимают, что их появление в поле международной военно-стратегической востребованности возбудит злобную реакцию и давление со стороны Вашингтона. Как тут им не с вспомнить прежние года сотрудничества с Советским Союзом? О том, как Москва помогала Гаване выстаивать под американским давлением, там не забыли. Может быть, кубинцы будут склонны возобновить военный союз и с русскими? К слову, в июне с. г. министр обороны Шойгу на встрече с коллегами в Гаване заявил: "В условиях, когда США многие десятилетия осуществляют незаконную и нелегитимную торгово-экономическую блокаду Кубы, мы готовы оказать помощь Острову свободы, подставить плечо нашим кубинским друзьям".



Глава российского военного ведомства подчеркнул, что обе страны выступают в защиту Устава ООН, против его подмены так называемым порядком, основанным на правилах, отражающим желание коллективного Запада продвигать неоколониальные способы существования за счет порабощенных стран и поверженных конкурентов.



Профессор Техасского университета историк Джереми Сури 20 июля заявил, что Россия и Китай активно налаживают связи с Кубой, создавая "ловушку" для США. Он напомнил, что Москва наращивает дипломатические, экономические и якобы военные связи с Гаваной. Также недавно было восстановлено авиасообщение между странами. Помимо этого, историк выделил посещение Кубы учебным кораблем Военно-морского флота России "Перекоп".



Скорее всего, говорить о появлении на Кубе стратегических сил РФ пока преждевременно, но и время наступает такое, что думать об этом надо. Запад не намерен проигрывать войну на Украине и планирует диверсификацию и усиление атак по всем направлениям.



В международном политологическом сообществе уже начинают говорить о "клещах Путина", которые грозят появиться вокруг американской шеи с опорой на КНДР, Никарагуа и Кубу. Скорее всего, они отражают ожидания тех политиков, для которых безоглядный американский нахрап стал неприемлемым. Но эти ожидания вполне обоснованы.