Пашиняна некому свергать. "Оппозиция в Армении – это партии из трех человек, которые играют в нарды", - В.Баранец

00:26 22.09.2023

Политолог Баранчик оценил шансы армянской оппозиции сместить Пашиняна

"Оппозиция в Армении – эта партии из трех человек, которые играют в нарды"



В Ереване третий день бушуют митинги на фоне событий в Нагорном Карабахе. Днем в четверг протестующие вновь стали подтягиваться к центру столицы Армении, требуя отставки Никола Пашиняна. Еще вчера митинги у дома правительства выглядели скоординированными: армянская оппозиция даже объявила о создании комитета по импичменту и пообещала "идти до победного конца". Сегодня же на улицах Еревана в основном женщины, молодежь и студенты. Кто руководит армянским протестом и есть ли в Ереване сила, способная смести режим Пашиняна могучим ураганом, "МК" узнал у экспертов.



Сегодня представители армянской оппозиции заявили, что переходят на круглосуточный режим акций протеста. Анонсирован очередной митинг у здания правительства. С середины дня четверга по центру Еревана ходили группы людей, скандирующие: "Никол – предатель!" и "Арцах!"



Как сообщают журналисты с места событий, протестующих как будто никто не координирует извне, а митинги все более отчетливо приобретают черты народных волнений, которые зарождаются "снизу".



При этом Никол Пашинян, похоже, никого не боится. Вчера премьер заявил, что в отставку уходить не намерен. А сегодня подчеркнул, что власти в Ереване будут жестко пресекать попытки дестабилизировать ситуацию.



Политолог Юрий Баранчик полагает, что в Армении сегодня не существует мощной силы, которая могла бы противостоять режиму Пашиняна. В стране насчитывается 83 политических партии. Из них абсолютное большинство - оппозиционные. Но они раздроблены и достаточным авторитетом в обществе не обладают.



- Оппозиция в Армении многочисленна, но раздроблена. Ее раздробили специально и создали множество партий из трех человек, которые сидят по ереванским кафе и играют в нарды. В этой стране нет сил, которые могли бы снести режим Пашиняна, Единственный вариант – заговор силовиков и военный переворот, - отметил политолог. При этом эксперт подчеркнул, что силовой сценарий смены власти в Армении маловероятен. Главная причина - в сильнейшем выгорании и депрессии в армянском обществе.



- У армян нет сил собраться. Они находятся в состоянии сильнейшей психоэмоциональной травмы. Пашинян решил отдать Карабах азербайджанцам еще год назад. То, что мы наблюдаем в эти дни – это развязка, - сказал политолог.



Экс-кандидат в президенты Армении, лидер оппозиционной партии "Национальное Единение" Арташес Гегамян уверен, что реальной оппозиции в стране нет вообще.



- Оппозиция Пашиняну не означает оппозицию антироссийскому вектору, который проводит Пашинян. А точнее, его руками проводит ЦРУ, МИ-6 и спецслужбы Турции. Все, что сейчас происходит в Армении, тщательно запрограммировано, - заявил политик.



По мнению Гегамяна, люди, выходящие сейчас на митинги под влиянием оппозиционных сил, в скором времени в них разочаруются.



- Сила, которая могла бы стать мощной оппозицией Пашиняну, должна заявить о необходимости стратегического сотрудничества с Россией и Союзным государством РФ и Беларуси. Я предлагал оппозиционным партиям написать коллективное обращение к президенту России. Они этого не сделали, - рассказал Гегамян.



Он также выразил уверенность в том, что США и страны НАТО будут делать все возможное, чтобы дестабилизировать ситуацию по всему периметру российской границы, начиная с южного Кавказа.



- Запад не отстанет от Армении. Это спланированный сценарий против России. Армения – просто расходный материал. Им плевать на Армению! – уверен лидер партии "Национальное Единение".



Политолог Юрий Баранчик полагает, что нынешние протесты в Ереване на фоне ситуации в Карабахе – начало глубокой деградации Армении. По мнению эксперта, в ближайшем будущем может начаться массовый отток населения из страны.



- В России, США, Франции есть многочисленные армянские диаспоры. Армян в России сейчас больше, чем в самой Армении. Из-за нынешних событий эти процессы могут усилиться. В результате, население Армении за два десятилетия серьезно сократится. Пашинян со своей свитой уедет за границу, ему все равно. А Азербайджан не упустит своего и может сделать все необходимое, чтобы соединиться границей с Турцией, - спрогнозировал эксперт.



Протесты в Ереване начались 19 сентября, когда Баку объявил о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе. Митингующие требовали от Никола Пашиняна вмешательства в ситуацию для защиты интересов армянского населения спорного региона. В результате стычек с полицией были задержаны несколько десятков человек, возбуждено порядка 30 уголовных и несколько административных дел. Вчера силы оппозиции Армении объявили во время митинга у дома правительства об учреждении специального национального комитета по импичменту Пашиняну.



Представитель партии "Дашнакцутюн", бывший вице-спикер армянского парламента Ишхан Сагателян заявил, что "почти все оппозиционные силы Армении достигли взаимопонимания по программе "свержения правительства зла" и его главы Никола Пашиняна". Политик также отметил, что в стране будет создан особый орган для "руководства народным движением", который "доведет борьбу до победного конца".



Сагателян также подчеркнул, что промедление в активных действиях со стороны оппозиции обернется территориальными потерями для Армении. По его словам, страна может потерять области Сюник и Гегаркуник, граничащие с Азербайджаном.



Авторы: ТАТЬЯНА АНТОНОВА