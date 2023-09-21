Банкам стран ЦентрАзии разрешили участвовать в валютных торгах в России

00:49 22.09.2023

21.09.23

Правительство России утвердило перечень стран, банки которых смогут участвовать в валютных торгах в РФ. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.



В список вошли 32 страны, включая все пять постсоветских республик Центральной Азии – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.



В перечень включены также Азербайджан, Армения, Белоруссия, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, ЮАР.



"Иностранные кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов", - говорится в сообщении правительства РФ.

В кабмине пояснили, что перечень был утвержден в рамках реализации новых норм федерального закона "Об организованных торгах", принятых в июле 2023 года.



"Эти нормы направлены на повышение эффективности механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран и формирование прямых котировок к рублю для удовлетворения спроса российской экономики на расчеты в национальной валюте", - отметили в правительстве.

Требования к иностранным банкам и брокерам, которые могут быть допущены к торгам валютой, устанавливает Банк России.



До принятия новых норм участвовать в валютных торгах могли только российские резиденты, напоминает ТАСС. Но у большинства из них нет возможности поставлять ликвидность в национальных валютах в необходимых объемах. Это сдерживает рост операций и искажает определение рыночного курса рубля к иностранным валютам на фоне увеличения с февраля 2022 года спроса на операции в тенге, юанях, лирах, сомах, дирхамах, рупиях и других валютах.