Слуги двух господ. ОДКБ превратилась в балаганную организацию, - В.Ружанский

00:55 22.09.2023

Сидеть на двух стульях больше невозможно, в ОДКБ нужны серьезные перемены - мнение



Альтернатива блоку НАТО давно нужна. После Афганистана, Ирака и сейчас ситуации на Украине такая необходимость очевидна для всех и в первую очередь для стран, постоянно находящихся под прицелом натовских ракет. Речь здесь идет прежде всего о России, Иране, Китае и КНДР.



Но с другой стороны, такой, столь нужной альтернативы блоку НАТО пока нет. ОДКБ в своем нынешнем виде едва ли может соперничать с коллективным Западом. Дай Бог, чтобы эта организация была в состоянии навести порядок на постсоветском пространстве.



Но и этого нет. Русофобия в Казахстане зашкаливает, Азербайджан и Турция уже почти в открытую скалят зубы на Россию и в целом, Запад чувствует себя в бывших республиках СССР как у себя дома.



Не пора ли, подобно тому, как был превращен в мощный экономический союз БРИКС, сделать и ОДКБ жизнеспособной военной организацией, с которой придется считаться всем - и мелким и крупным русофобам?



Да, между Россией, ИРИ, КНР и КНДР есть немало различий и даже противоречий. Но где их нет, этих различий и противоречий? Важно другое: вышеперечисленные страны связывают сегодня гораздо более важные факторы. Во-первых, эти страны оказались перед лицом общей агрессии со стороны Запада и его сателлитов. Во-вторых, вышеперечисленные страны связывают общие экономические интересы. Наконец, в-третьих, только вместе эти страны могут достичь своих внешнеполитических и экономических целей.



А это значит, что пора выработать общую повестку и далее - объединить усилия и ресурсы для ее реализации. В этом процессе России будет принадлежать если не решающая, то очень важная роль. В общем-то, во многом именно по вине России такое обновленное ОДКБ до сих пор не создано. То, что сегодня спикерами МИД РФ выдается за искусную дипломатию, на самом деле является наследием диктата нуворишей, захвативших власть в России и в СНГ в начале 1990-х. Спекулянты, воры и жулики, в одночасье ставшие магнатами и политиками, международные проблемы привычным для себя образом пытались решать путем торга, обещаний и компромиссов… За счет страны и ее народа. И поэтому за короткое время были преданы и потеряны старые союзники, рухнула вся, выстраивавшаяся Советским Союзом десятилетиями система международной безопасности.



Проблемы у России возникают и сегодня, все по той же причине: когда с сильным и опасным врагом вместо того, чтобы продемонстрировать силу, начинают торговаться и уступать, враг, естественно, наглеет.



Эта порочная система медленно начала меняться уже в первое десятилетие двухтысячных, но сейчас - время судьбоносное, и медлить больше нельзя.



Опыт 30 лет со всей очевидностью свидетельствует, что торгашеский подход "и нашим, и вашим" ведет к катастрофе - когда Россия теряет друзей и делает сильнее своих врагов. Невозможно одновременно усидеть на двух стульях, как и быть для всех добрыми и симпатичными. И друзья и враги должны видеть в России не только силу, но и принципы. В советское время, хорошие или плохие, но эти принципы были. Увы, пока вместо принципов - деньги нуворишей продолжают работать в зарубежных банках. Как такое количество российских денег оказалось за рубежом - это уже другой вопрос.



Владимир Ружанский