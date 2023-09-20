Убийство миротворцев в Карабахе - случайность или провокация?

01:10 22.09.2023

Занятием территории НКР Азербайджан вряд ли ограничится



Дмитрий Родионов

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Александр Перенджиев

Андрей Милюк

Геворг Мирзаян



Автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в Нагорном Карабахе.



"Двадцатого сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли", - заявили в российском Минобороны.



Сообщается, что на месте работают российские и азербайджанские следователи.



Напомним, ранее удалось как раз при посредничестве миротворцев достичь соглашения о прекращении огня. Кому-то это не понравилось? Кто-то твердо желает втянуть нас в войну любой ценой? И какая судьба ждет миротворцев после фактической ликвидации НКР?



- Безусловно, это провокация, - не сомневается доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.



- При этом весьма жестокая. В чем-то я бы ее сравнил со сбитием 24 ноября 2015 года нашего российского самолета Су-24 турецкими истребителями F-16 в небе Сирии, приведшей к гибели подполковника Олега Пешкова. Как потом выяснилось, что провокация, которая произошла 8 лет, также была направлена на военное столкновение России и Турции. На неподконтрольной ни одному субъекту международного права территории так называемой "НКР" также могут находиться вооруженные формирования, неподотчетные официальным столицам соседних с ней стран. И то, что проводится совместное российско-азербайджанское расследование по факту гибели российских миротворцев, как раз указывает, что провокаторы своих целей не достигли.



"СП": Кто-то всерьез рассчитывает втянуть нас в войну? Можно ли сравнивать с ситуацией в Южной Осетии?



- Втянуть нас в войну с Азербайджаном никак не получится. С ситуацией 2008 года я бы не стал сравнивать, несмотря на то, что она случилась в южнокавказском регионе. Тогда на наших миротворцев напала официальная сторона - Грузия - с целью уничтожения югоосетинского населения. Сейчас объектом нападения стали именно российские миротворцы. Официальный Баку стремился и стремится как раз освободить территорию Нагорного Карабаха от вооруженных формирований, незаконно находящихся на территории Азербайджанской Республики. Мирное население бывшей "НКР" для официального Баку - это сейчас сторона переговоров при посредничестве российских миротворцев.



"СП": НКР, похоже, все. А что теперь будет с миротворцами? Они не нужны?



- Да, непризнанная никем, даже официальным Ереваном, "НКР" практически на сегодняшний день прекратила свое существование. Но российские миротворцы могут еще находиться в данном местности в качестве гаранта безопасности местного армянского населения. Это в определенной мере еще и морально-психологическое обеспечение по переходу оставшейся территории Нагорного Карабаха под полный контроль официального Баку.



"СП": Азербайджанцы заявили о достижении всех целей операции в Карабахе. Все ли? А Зангезурский коридор? Теперь Баку будет проще продавливать тему? Насколько изменились переговорные позиции сторон?



- Безусловно, следующий этап - это армяно-азербайджанские переговоры по Зангезурскому коридору. Но в данном случае они отходят на второй план, так как вопрос вхождения армянского населения Нагорного Карабаха в качестве полноправных граждан Азербайджанской Республики сейчас самый приоритетный. При этом официальный Баку начнет заниматься и обустройством, и развитием данной территории, показав местному населению преимущества проживания уже в составе суверенного и единого Азербайджана.



"СП": Остановится ли на этом Баку или захочет еще кусочек Армении отщипнуть? Насколько это возможно? Алиев постоянно говорит, что и Ереван это их город. В случае выхода из ОДКБ такой сценарий для Армении неизбежен?



- Я хотел бы обратить внимание, что Ильхам Алиев говорит, прежде всего, о заключении между официальными Баку и Ереваном Договора о границе и Договора о Мире. Полагаю, что всем субъектам и институтам российской информационной политики необходимо именно на это сосредоточить свое внимание!



- Необходимо оперативно и жестоко реагировать на убийство наших миротворцев, иначе будут новые жертвы - как следствие безнаказанности убийц, - убежден политолог Андрей Милюк.



- Выглядит так, что власти России и Азербайджана решили замять этот инцидент. МИД и первые лица российского государства молчат.



- Россия надолго увязла в боевых действиях на Донбассе. Российское руководство с осторожностью вовлекает сограждан в войну, призывая сотни тысяч там, где уместно было бы призывать в разы больше. Поэтому в Кремле опасаются ненароком открыть второй фронт и, положа руку на сердце, вздохнут с облегчением, сократив военное сотрудничество с таким сомнительным союзником, как Пашинян.



А тот бросает Армению в пропасть. Еще при своем премьерстве ему придется бежать из Еревана от наступающих азербайджанских войск. Наверное, сейчас ему кажется, что это очень эффектный политический ход - уничтожить разом всех своих политических противников и развернуть страну во внешней политике на десятилетия вперед в нужном ему направлении. И все это ценой нелояльного ему и не особо нужного региона.



Проблема в том, что самой стране осталось существовать всего несколько лет. Не сразу, но постепенно, пробуя почву, Алиев откусит у Армении самые ценные земли. Армяне будут изгнаны оттуда навсегда, что бы ни говорили азербайджанские дипломаты. Армянские женщины будут рожать в эмиграции своим мужьям американских, французских, русских детей.



Проще говоря, армянская нация, так сильно привязанная к своей почве - к своей утраченной горе Арарат, к своим селам с тысячелетними историями - и будучи этой почвы лишенная, растворится в других народах без остатка всего за несколько поколений. Таких дел может наворотить один неумный правитель.



Россия будет изгнана из Закавказья. Нашим миротворцам позволят увести за собой всех, кто выкажет лояльность России, но не более того. Рано или поздно нам придется возвращаться в этот регион, и сделать это будет куда сложнее.



- Слишком мало информации о произошедшем. Не стоит заниматься домыслами, - говорит доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.



- С большой долей вероятности это случайность. Никаких хитрых схем я тут не просматриваю, за исключением желания азербайджанской стороны еще больше унизить Россию. Но это не выгодно Азербайджану.



Тем не менее, очевидно, что в войну мы не втянемся. Мы не будем воевать в ситуации, когда воевать не хочет Пашинян. Что касается судьбы миротворцев, то либо они останутся на какое-то время, чтобы гарантировать безопасность жителей НКР до их исхода оттуда, либо будут уходить - все зависит от результата переговоров.



"СП": По-вашему, Азербайджан действительно получил все, что хотел?



- Азербайджан выполнил все цели локальной операции. О Зангезурском коридоре сейчас никто не вспомнит. Сначала оккупируют Карабах. А дальше будут продавливать Пашиняна настолько, насколько он будет продавливаться. А Пашинян будет продавливаться, у него задача не защищать Армению, а вытеснять Россию с Южного Кавказа, и эту задачу он сейчас успешно выполняет. Алиев же сейчас играет в Эрдогана, и у него это тоже получается.