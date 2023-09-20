США затевают в Центральной Азии Большую игру 2.0, - СП

01:35 22.09.2023

США затевают в Центральной Азии Большую игру 2.0

Россия и Китай могут получить серьезную проблему на своем "заднем дворе", решать которую придется сообща



Сергей Аксенов



Соединенные Штаты возвращаются в Центральную Азию (ЦА). Фактические преемники глобальной политики Британской империи - американцы - приняли от нее эстафету Большой игры в этом ключевом регионе Евразии. В противниках, как и в XIX веке Россия, а также резко усилившийся Китай, претендующий на роль второй сверхдержавы.



Прологом к предстоящим событиям стал саммит лидеров США, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, который завершился на полях Генассамблеи ООН. Созданный в 2015 году в Самарканде формат "С5+1" ранее поддерживался лишь на уровне министров иностранных дел. И вот впервые встретились первые лица.



"Я считаю, что это исторический момент. Мы развиваем многолетнее тесное сотрудничество между Центральной Азией и США - сотрудничество, основанное на нашей общей приверженности суверенитету, независимости и территориальной целостности", - заявил Джо Байден. Пожалуй, это главные слова, произнесенные на встрече. Политический аспект волнует Вашингтон сильнее всего.



Центральная роль США, очевидная из контекста события и реальной расстановки сил, закреплена протоколом. На фото по правую руку от Байдена президент Казахстана Токаев, по левую - лидер Киргизии Жапаров. Президент Узбекистана Мирзиеев и политический новичок Бердымухамедов-младший - по краям. Расстановка сохранилась и за столом переговоров, и в очередности речей.



Имеющие давние традиции советологии, Штаты знают толк в иерархиях. Политический расклад в СССР читался ими в том числе и по расстановке членов Политбюро на трибуне мавзолея. Кто стоял ближе "к телу" генсека, тот и важнее. Хотя русские остряки уже тогда иронизировали, что все дело возможно в здоровье отцов народа (например, кому чаще требуется по нужде, тот и с краю).



Так или иначе, но Казахстан и Киргизия действительно выглядят наиболее значимыми для США странами. Первая мощнее, самостоятельнее, но имеет протяженную границу с РФ, сложный русский вопрос, и давно осваивается американским бизнесом в сфере энергетики и нефтедобычи. Вторая - выглядит наиболее слабой, а значит является подходящим объектом для разработки и перепрошивки.



Узбекистан, напротив, мало пригоден в качестве тарана против России, так как не имеет ни общей границы с РФ, ни большой русской диаспоры, да и сильно зависит от Москвы в вопросе миграции. А кроме того, Мирзиеев был, кажется, политически "перевербован" Владимиром Путиным сразу же после смерти Каримова. Туркмения - терра инкогнита, Таджикистан - страна сложная, пока подождет.



Боевые трансгендеры на страже границ



Байден пообещал странам ЦА сотрудничество по вопросам безопасности границ и борьбы с терроризмом. Предвидит СВО от Уральска до Усть-Каменогорска? Зря, Москве это не нужно. Тем не менее, американские военные базы могут появиться у наших южных границ. Пока же вовлечение местных в военные дела идет через использование элементов инфраструктуры и логистику.



Военная база США уже была однажды в регионе - на аэродроме Манас в Киргизии. До 2014 года она использовалась американской коалицией для поддержки сил в Афганистане. Вашингтону был нужен транспортный хаб. Похоже, антитеррористическая легенда вторжения убедила тогда Москву дать согласие на присутствие "супостата" в зоне своих интересов. Теперь база может вернутся. И не одна.



В качестве сладкой "морковки" центральноазиатским странам пообещали способствовать их устойчивому экономическому развитию, включая инвестиции в Транскаспийский международный транспортный коридор - маршрута, связывающего Китай со странами Европы через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан и Грузию. Естественно, в обход России.



Прицепом к этим благам традиционно последовало требование о поддержке гражданского общества и работе по расширению экономических прав и возможностей женщин и инвалидов. О трансгендерах, видимо, решили напомнить позже, чтобы не спугнуть весьма консервативно настроенных контрагентов. Но расслабляться им не стоит. США наверняка навяжут и Азии гендерный блуд, как Украине.



Кажется, лидеры стран "С5+1" это понимают и поэтому реагировали довольно сдержано, в стиле "за все хорошее, против всего плохого". Из конкретики прозвучали лишь стремление Казахстана заполучить в Алматы региональное представительство ООН, да похвальба Таджикистана и Киргизии большими запасами воды (призыв к внешнему арбитру решить их взаимный порой кровавый спор?).



Общее кредо гостей Байдена: мы выступаем за более широкое присутствие иностранных партнеров. По итогам саммита принята декларация, в которой освещены актуальные мировые и региональные вопросы и основные направления сотрудничества между странами "С5+1". Интересно, что все участники встречи по ее завершении уклонились от общения с прессой. Есть что скрывать?



Рыжий русский братом покажется



России, чтобы понять, куда все идет, не надо было дожидаться итогов саммита. "Если называть вещи своими именами, то речь идет о попытках угрозами и шантажом заставить наших союзников отказаться от законного сотрудничества с Россией… Естественно, с нашей стороны предпринимаются встречные шаги", - заранее комментировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



Все так, да не совсем. Речь не идет исключительно о давлении. В современном мире это наименее продуктивный путь. США пытаются буквально соблазнить российских контрагентов в ЦА, купить их лояльность в самом широком смысле. Как посулами экономических преференций их странам, так и накачивая личный политический вес лидеров, как это было сделано с тем же Зеленским.



Основания для такого подхода в США, увы, имеются. Страны ЦА, по сути, не имеют традиций самостоятельности, им нужно, как и Украине, к кому-нибудь прилепиться. И если они когда-то были частью Российской империи, включая ее советский извод, то почему бы сейчас не прислониться к империи американской? Третьим игроком в этом раскладе выступает активный в регионе Китай.



Скорее всего, страны Центральной Азии не устоят перед соблазном взять пример с эрдогановской Турции (которая тоже маячит где-то недалеко) и сохраняя де-факто независимость, балансировать по отдельным направлениям между всеми крупными центрами силы, претендующими на влияние и настаивающими на соблюдении своих интересов. Ласковый теленок семь маток сосет.



В большой тройке претендентов на влияние в ЦА у каждой страны есть свои сильные и слабые стороны. У России - русский язык, рынок труда и хорошие отношения с Афганистаном (его боятся в Душанбе и Ашхабаде). Но к бывшей метрополии всегда есть претензии. У США много денег, политическая изворотливость, умение лгать, но они далеко за океаном и их ненавидят талибы.



Китай рядом, сравнительно богат, силен, имеет мощную мотивацию для встраивания азиатских соседей в свои транспортные проекты и недопущение исламского сепаратизма у себя в Уйгурском автономном округе. Что ему США? Так что пока, несмотря на готовность американцев вмешаться, шансы Москвы и Пекина выглядят гораздо предпочтительнее.



России и КНР имеет смысл объединить усилия в деле не допущения активного присутствия американцев у своих границ. Общий интерес - большое дело. Когда эта опасность будет в целом купирована, договориться о границах взаимного влиянии в регионе будет существенно легче. И здесь вспоминается известная азиатская поговорка про рыжего русского брата и "черного джунгара"…