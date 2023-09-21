 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Наш союз. чем Россия и Корея могут помочь друг другу, - Илья Титов
06:37 22.09.2023

Наш союз. чем Россия и Корея могут помочь друг другу
Илья Титов
21 сентября 2023

Вокруг визита Ким Чен Ына, или, как его называют местные, Ким Дженьйина, витала масса новостей. Пресса в подробностях описала все: от парковки "Майбаха" северокорейского лидера в бронированный вагон до меню обеда, который подавался гостю во Владивостоке. После дождя из сотен фактов выросли тысячи грибов домыслов, фантазий и фейков. Хотел бы я сказать, что почти все исходили от американской прессы, вбрасывавшей версию за версией до начала визита: по их данным, Путин хотел попросить у КНДР боеприпасов или помощи в кибератаках на украинские госструктуры. Но пуще всех на поприще глупых допущений и очевидных фейков разошлись наши журналисты. Их послушать, так на фронты СВО уже едут сотни тысяч корейских добровольцев с целью получить бесценный боевой опыт, в добавок к боеприпасам Ким от доброты душевной решил выдать России супероружие - загадочную систему залпового огня, бьющую аж на 400 километров, да и вообще бездонная кубышка десятилетиями готовившейся к войне Северной Кореи открыта для Москвы.

За всеми этими плясками фейков скрылась правда, которую, по всей видимости, обсуждали представители двух традиционно не самых открытых публике режимов. Главный вопрос: чем Россия и Корея могут помочь друг другу. Да, запасы боеприпасов, идущие на украинские фронты, равно как и вложения в продовольственную безопасность не самой сытой соседней страны, являются наиболее очевидным вариантом. Но куда интереснее рассмотреть КНДР в свете деятельности, которую Россия развернула уже много где по миру. Строительство атомной станции в Корее планировал начать в конце 1980-х еще Советский Союз, затем, пользуясь наработками и подготовленным местом, думали это осуществить американцы с европейцами, объединившиеся в так называемый консорциум КЕДО. Учитывая то, что сегодня Росатом поставил на поток строительство атомных станций даже в сейсмоопасных регионах (пример: "Аккую" в Турции), перспективы возникновения в Корее двух блоков АЭС, способных прекратить давнюю нехватку энергии, выглядят реальными как никогда. Многими журналистами упоминались горизонты военных разработок, которые корейцы с помощью российских инженеров смогут-таки преодолеть: речь не только о ракетах, способных донести-таки ядерные заряды до Японии, но и о космических тайнах, что помогут наконец-то вывести на орбиту корейские спутники.

Что же Корея может предложить взамен? Незамерзающие порты! Города Раджин и Вонсан на восточном побережье Корейского полуострова исторически использовались как торговые центры и военные базы, а в свете переориентации России на Восток и отсутствия у нас теплых портов (Владивосток - лишь условно "незамерзающий") один из корейских может быть взят в аренду по китайскому сценарию. Да, дорога на юг КНДР в случае с Вонсаном, где, кстати, в свое время был наш порт Лазарева, потребует вложений в железнодорожную инфраструктуру, но растущие потребности России в постоянном торговом и военном присутствии в Тихом океане окупят эти вложения.

Но отношения с КНДР важны не только с точки зрения конкретных бизнес-проектов и транспортных схем. Обложенная санкциями в том числе и со стороны России с Китаем (то, что эти санкции не соблюдаются, - другой вопрос), Северная Корея отчаянно нуждается в крепких связях с соседями в преддверии большой тихоокеанской заварушки. Южная Корея плотно встроена в американские схемы - недавний саммит в Кемп-Дэвиде со Штатами и Японией не привел к конкретным результатам, но обозначил направление работы Вашингтона. Поэтому лучшей из Корей приходится что-то предлагать и что-то требовать. Результаты этой работы мы увидим лишь по фактам больших свершений, но сейчас момент для таких свершений самый что ни на есть подходящий.

Наш второй сюжет - отчасти ложная нестабильность в Африке. В воскресенье вечером российские СМИ разнесли новость о том, что в Конго произошел военный переворот. В соседнем от этой небольшой страны (не путать с огромной Демократической Республикой Конго!) Габоне три недели назад произошел точно такой же военный переворот по стандартному сценарию: условно прозападного президента сместил условно антизападный глава гвардии. То же самое мы видели и в Нигере в конце июля. Все новости о перевороте в Конго, наполнившие российскую (и только российскую) прессу в воскресенье вечером, были опровергнуты в воскресенье ночью. Пока одни распространяли фейки, вторые спрашивали об этом министра коммуникации - согласно вбросу, президента сместили, пока он летел в Нью-Йорк на генассамблею ООН, но министр и сам улетел в тот же Нью-Йорк, так что даже его слова не прекратили волну фейков. За день до этого к северу оттуда, в Южной Сахаре, три страны подписали оборонительный договор. Нигер, Мали и Буркина-Фасо - эти три страны объединяет не только разделенный тремя границами регион Липтако-Гурма (в честь которого и назвали пакт), но и произошедшие там недавно военные перевороты резко антифранцузского характера. В августе в "Завтра" выходил материал, где рассказывалось, почему "антифранцузский" в данном случае не совсем значит "антизападный" и как интересы США влияют на происходящее в регионе. Тем не менее из больших внешних игроков главным бенефициаром волны антифранцузских бунтов является Россия: вытеснение французских бизнес-структур позволяет деловым авантюристам из РФ быстро занимать вакуум. Самая известная команда таких авантюристов, последний раз до этого фигурировавшая в новостях печальным поводом гибели своих лидеров в Тверской области, стала фигурантом забавной истории. На их жестокость пожаловались в своем обращении боевики из "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" - малийского филиала "Аль-Каиды"*. Вместе с забавными коннотациями террористов, ноющих о чьей-то жестокости, нельзя не отметить тревожный, но закономерный факт: как только западное влияние в регионе ослабевает, очень удобно повсюду возникают различные "Джамааты", берущие в осаду города и убивающие местных солдат и гражданских, как это случилось в конце прошлой недели как раз на границе Мали, Нигера и Буркина-Фасо - это на свой счет записал местный филиал уже ИГИЛ* - "Исламское государство Сахеля". Тройной альянс Уагадугу, Ниамея и Бамако (так называются столицы Буркина-Фасо, Нигера и Мали) направлен не на угрозу извне - к блефу профранцузского ЭКОВАС спустя полтора месяца обещаний напасть уже никто всерьез не относится, - а на внутренние проблемы в виде так внезапно возникших на границах бармалеев.

* Запрещенная в РФ террористическая организация

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695353820


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