5 направлений российского наступления, которое должно начаться зимой., - Александр Ситников

06:41 22.09.2023

5 направлений российского наступления, которое должно начаться зимой

Западные аналитики уже не видят у ВСУ никаких реальных перспектив

Александр Ситников

21.09.23



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Обозреватель Foreign Policy, рупора Госдепа, Джек Детч, вероятно, со ссылкой на своих пентагоновских инсайдеров, пишет, что у ВСУ есть примерно шесть недель до начала сезона непогоды, после чего вести активные боевые действия будет весьма проблематично.



Но его меньше всего волнуют трудности захисников незалежностi, куда больше его тревожат проблемы, которые в этих условиях возникнут у предоставленных США Abrams, Bradley и Striker. Значит, возможны существенные репутационные риски для американской оборонки.



На этом фоне вполне логично видится заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, который фактически сказал, что Байден 21 сентября вызывает на ковер Зеленского. Он хочет услышать отчет бандеровского лидера об обстановке на поле боя.



Южные окрестности города-крепости остаются в "серой" зоне

Собственно, ничего нового кокаиновый лидер неньки не скажет. Главный штабист США генерал Марк Милли в интервью CNN сообщил, что администрация и так все знает. Дескать, Украине "для полной победы в военном конфликте с Россией потребуется очень много времени", и добиться ее в ходе нынешнего контрнаступления не получится.



И ежу понятно, что риторика о "перемоге" носит ритуальный характер, поскольку наиболее мотивированные захисники демилитаризованы, а "мобики" воевать не хотят. Такую печальку констатирует жовто-блакитный аналитический центр Mil An (заблокирован в РФ): "Украинское контрнаступление подходит к своему окончанию, но зимой уже россияне могут сделать ход. Сейчас у ВСУ направление основного удара сосредоточено в районе Работино, а Бахмут - это направление второстепенного удара".



По оценке этого источника самостийного Генштаба, "сейчас в ходе этого контрнаступления основная задача южной группировки ВСУ взять Токмак, который имеет стратегическое значение, будучи узловым центром логистической развязки и снабжения войск противника. Взять Токмак для ВСУ задача весьма сложная, он не только окружен несколькими рядами оборонительных сооружений и минных полей россиян, но и сделан мощным укрепрайоном".



Впрочем, далеко не факт, что укровермахт сможет вообще продвинуться к Токмаку, приходит к выводу Mil An. Короче, расклад сил такой, что эта очень непростая задача вряд ли будет выполнена до начала распутицы.



Зато потом начнется наступление русской армии, которая воспользуется листопадом, чтобы перейти к массовому применению "умных" ФАБов. "Очень велика вероятность военной кампании наступления ВС РФ зимой. Направление наступления россияне, вероятно, выберут в районе Бахмута - Северска, а также окружение Авдеевки и выдавливание ВСУ за Оскольское водохранилище на линии Купянск-Сватово-Кременная".



Казалось бы, все логично, тем более, что уже сейчас создаются необходимые условия для успешного продвижения наших солдат на запад. Однако, на карте американского Института изучения войны (ISW) неожиданно под российский закрас перешла территория в районе Пятихаток. Эксперты ISW считают, что ЛБС вплотную приблизилась к селу Малые Щербаки. А это многое меняет.



Иначе говоря, к уже заявленным локальным наступательным операциям может добавиться бросок вдоль Днепра в направлении Запорожья вдоль трассы М-18. Пройти нужно примерно 30 км, чтобы окружить региональный центр, причем без риска получить удар во фланг сразу с двух сторон.



По мнению военкора Марата Хайруллина, для этого все готово. Так, он пишет: "Пока наше внимание приковано к боям в районе города Орехов и Времевского выступа, не менее интересные события происходят южнее. В частности, на огромном рубеже от Васильевского плацдарма (те самые Пятихатки) и до села Большая Лепетиха" (Каховский район, Херсонская область)/



Военкор приводит любопытную информацию, которая согласуется с картоделами ISW: "Бойцы 70 полка 58 армии и подразделения БАРС-11 уже второй день ведут зачистку Работино, дошли до центра, работают в районе школы. Одновременно передовые отряды 429 полка проводят разведку боем на рубеже Пятихатки-Лобковое-Каменское".



Дальше - интереснее: "На левом фланге активизировалась речная война - наши диверсионные группы, по сообщению вражеских источников, начали появляться на огромном рубеже от Михайловки до Берислава. В эти дни было по-тихому уничтожено несколько опорников врага в районе Берислава".



Кстати, в сводке ISW за 20 сентября как-то буднично, словно невзначай сказано: "Российские войска уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы украинского спецназа близ Казацкого (к северо-западу от Новой Каховки) и островов Алешкинский и Переяславский, вероятно, имеются в виду острова с разными названиями в неуказанном секторе дельты реки Днепр". По понятным причинам, ссылка делается на наш источник, но "институтки" никогда не публикуют российские источники, не перепроверив их по своим каналам.



Bild: запомните этот день - он стал "плохой новостью" для ВСУ

По мнению львовского военного аналитика Евгения Дикого, бывшего командира "Айдара"*, Зеленскому нужно срочно мобилизовать 500 тысяч солдат, чтобы восстановить статус-кво, который был до начала так называемого "наступа". Это означает, что враг фактически обескровлен.



Между тем Институт изучения войны, за которым торчат уши Пентагона, выдал неожиданную для захисников незалежностi горькую правду. В ней говорится: "ISW напрямую не наблюдал высокий уровень деградации среди российских подразделений… Текущая геометрия поля боя между украинским наступлением и текущими российскими оборонительными позициями также может способствовать очевидному отсутствию этих, вероятно, деградировавших в боевых действиях подразделений ВС РФ".



Если перевести на понятный язык, ситуация видится так: перед нашими частями не стояла задача любой ценой удержать, скажем, Работино или Клещеевку. Вероятно, командование российской армии сделало ставку на минимизацию потерь личного состава, даже если придется сдать кое-какие позиции.



Эти силы пригодятся потом, когда враг окончательно выдохнется. Отдельно отметим, что в любой наступательной операции важно растянуть и сковать основные силы противника, прежде всего за счет второстепенных ударов. Так, генерал ВСУ в отставке Кривонос считает, что россияне вторгнутся с севера через Сумскую область, чтобы подставить под угрозу Киев. Возможно, ВС РФ не будут его брать, но если столица бандерштата окажется в зоне поражения "умными" ФАБами, то для Зе-команды это станет катастрофой.



По его словам, самостийный Генштаб забудет обо всем на свете, лишь бы выбить русских за госграницу на севере. Самое то, что нужно русской армии, чтобы завершить начатое под Купянском, в Северске и Авдеевке. Будет ли бросок на Запорожье, покажет время. Но и здесь есть весомые шансы на успех у наших бойцов.



* "Айдар" - признан в РФ экстремистской организацией, его деятельность на территории нашей страны запрещена