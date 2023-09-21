Среди убитых азербайджанцами в Карабахе рос-военных оказался и замкомандующего миротвоческим контингентом капитан 1 ранга Ковган

07:01 22.09.2023

Среди погибших в Карабахе миротворцев оказался высокопоставленный офицер Северного флота

Замкомандующего подводными силами Иван Ковган был направлен в командировку



Президент Азербайджана Алиев принес Владимиру Путину извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу гибели российских миротворцев. Одним из российских миротворцев, погибших в Нагорном Карабахе при обстреле автомобиля в районе Джанятага 20 сентября, оказался заместитель командующего подводными силами Северного флота по военно-политической работе капитан 1 ранга Иван Ковган. Об этом сообщил Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников.



Замкомандующего подводными силами Иван Ковган был направлен в командировку

ЗАМКОМАНДУЮЩЕГО ПОДВОДНЫМИ СИЛАМИ СЕВЕРНОГО ФЛОТА ПО ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ КАПИТАН 1 РАНГА ИВАН КОВГАН. ФОТО: SUBMARINERSCLUB.RU

По информации Минобороны России, российские миротворцы погибли при обстреле автомобиля из стрелкового оружия, когда возвращались с наблюдательного поста. Погиб замкомандующего подводными силами Северного флота Иван Ковган. Два месяца назад он был направлен в командировку в Нагорный Карабах на должность замкомандующего миротворческим контингентом. Иван Ковган родился в Минске, проживал в Гаджиеве Мурманской области.



По неподтвержденной информации, среди погибших были и другие офицеры российского миротворческого контингента.



Президент Ильхам Алиев позвонил российскому президенту, принес свои соболезнования в связи с гибелью российских военных. Следственные органы Азербайджана и России совместно расследуют причины происшествия. Алиев также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших российских миротворцев.



Одним из погибших в Карабахе оказался замкомандующего миротворческим контингентом Ковган



В среду, 21 сентября, стало известно о первых задержанных азербайджанских военнослужащих, подозреваемых в гибели российских миротворцев. Кроме того, от исполнения своих обязанностей был отстранен командир корпуса армии Азербайджана.



Напомним, это не первый трагический инцидент с участием Вооруженных сил Азербайджана. Так, 9 ноября 2020 года во время второй карабахской войны вблизи Ерасха был сбит российский вертолет Ми-24 в результате обстрела из переносного зенитно-ракетного комплекса. Двое членов экипажа погибли, еще один получил ранения. Власти Азербайджана тогда опубликовали заявление с извинениями и предложили компенсацию.



Авторы: ДАРЬЯ ФЕДОТОВА