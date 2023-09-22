 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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CША попытались убедить Глобальный Юг, что во всем виновата Россия. Не вышло, - Самих Сааб
07:07 22.09.2023

An Nahar
Ливан
22 сентября 2023
Организация Объединенных Наций между Украиной и Глобальным Югом
Индийский рабочий с американским флагом в Нью-Дели накануне приезда президента США Барака Обамы - ИноСМИ, 1920, 22.09.2023

Недавняя сессия Генассамблеи ООН показала, что США не смогут заставить Глобальный Юг принять их точку зрения на украинский конфликт, пишет An Nahar. Развивающиеся страны отказываются осуждать Россию и требуют прекращения военных действий, так как страдают от их последствий.
Самих Сааб
Несмотря на личное присутствие президента Украины Владимира Зеленского на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, украинский кризис отошел на второй план, поскольку государства Глобального Юга (развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки) хотят сосредоточиться на вопросах, которые они считают актуальными.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время своего выступления заявил, что человечество сталкивается с огромными проблемами: от усугубления климатической катастрофы до эскалации конфликтов, глобального кризиса стоимости жизни, растущего неравенства и изменений в технической области.
С этим огромным количеством проблем сталкивается разделенный мир. Блоки укрепляются за счет Организации Объединенных Наций, роль которой заметно снизилась. Наблюдается острая конкуренция между Западом во главе с Соединенными Штатами, с одной стороны, и развивающимися странами во главе с Китаем – с другой. Пекин больше, чем когда-либо, хочет иметь право голоса в международных вопросах, соизмеримое с масштабами китайской экономики, активно развивавшейся в последние четыре десятилетия.

Перед Соединенными Штатами, похоже, стоит почти невыполнимая задача по формированию глобального консенсуса по изоляции России на международной арене из-за ситуации на Украине. Большая часть развивающихся стран придерживается иного взгляда на украинский конфликт, который продолжается уже 18 месяцев. Они требуют политического решения и немедленного прекращения военных действий. Вашингтон тщетно пытается оказать давление на страны Глобального Юга, чтобы те приняли стратегию Запада, основанную на идее, что проблема решится, когда Россия потерпит сокрушительное поражение на Украине. В мире есть лидеры, которые категорически не согласны с таким подходом. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, например, обвинил Соединенные Штаты в поощрении конфликта на Украине. Со своей стороны, председатель КНР Си Цзиньпин представил мирную инициативу, призывающую к немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров. Кроме того, развивающиеся страны не присоединились к западным санкциям против России, несмотря на оказываемое на них давление.
Если западные державы способны платить за помощь Украине, то развивающиеся страны страдают от продолжения военных действий и не могут выдерживать бремя издержек, вызванных этим конфликтом. Чем дольше идут военные действия, тем больше государства Глобального Юга настаивают на прекращении огня. Развивающиеся страны проявляют все большую обеспокоенность насущными проблемами, такими как продовольственная безопасность, климатические проблемы, неравенство и долговой кризис. Пройдет совсем немного времени, и в бедных странах начнут проявляться последствия краха Черноморской зерновой сделки между Россией и Украиной.
Хотя очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН и позволяет обсудить насущные глобальные проблемы, между участниками возникли разногласия относительно способа их решения.

Чем больше обостряются трения между государствами, тем слабее становится роль Организации Объединенных Наций. Причина кроется в бедных странах. Они страдают от последствий этих конфликтов и не могут в полной мере противостоять изменению климата. То, что недавно произошло на востоке Ливии (ураган "Даниэль"), представляет собой яркий пример того, к чему приводит распад институтов и крах инфраструктуры в результате вооруженных конфликтов и хаоса.

Интенсивность конкуренции не позволяет Организации Объединенных Наций выполнять задачи, ради которых она была создана. Мир разделился на противоборствующие лагеря, каждый из которых ищет лучший способ, чтобы защитить свои национальные интересы. Нелегко найти путь к спасению или выйти из тупика.

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695355620


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