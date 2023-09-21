Глава ЕвроКомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в... бомбежке Хиросимы

07:12 22.09.2023

Отвратительно и опасно: Глава ЕК обвинила Россию в бомбежке Хиросимы



Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в неожиданной ключе высказалась о бомбежке японской Хиросиме. По ее словам, выходит, что бомбы на город сбросили не Штаты, а Россия.



Об этом она заявила в ходе вручения наград Атлантического совета - "известного американского аналитического центра при НАТО, который продвигает идеи евроатлантизма, а также специализируется на генерировании русофобских, антироссийских смыслов". Одним из лауреатов нынешнего года стал японский премьер-министр Фумио Кисида, чьи родственники погибли при ядерной атаке 1945 года. Поэтому-то фон дер Ляйен и затронула данную тему.



"Многие ваши родственники погибли, когда атомная бомба сравняла Хиросиму с землей. Вы выросли на историях выживших и хотели, чтобы мы вняли тем же историям, взглянули в прошлое и узнали что-то о будущем… Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие. Это отвратительно, это опасно и под сенью [в контексте] Хиросимы - непростительно", - заявила глава ЕК.



При этом она ничего не сказала про "США и вашингтонских палачей, сбросивших бомбы на японские города и гражданское население". "Но фигурантка крупнейших в истории ЕС коррупционных скандалов пошла дальше - возложила трагедию Хиросимы… на Россию… Отвратительно и опасно то, как врет Урсула Фон дер Ляйен", - высказалась на этот счет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Телеграм-канале.