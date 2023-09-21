Бывший Павлодарский облаким Скаков пересел в кресло главы ФОМС Казахстана

08:39 22.09.2023

В Фонде социального медицинского страхования новый руководитель

fms.kz, 21 сентября



Исполняющим обязанности председателя правления ФСМС назначен Абылкаир Скаков.

Нового руководителя коллективу Фонда социального медицинского страхования представил Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.

"Абылкаир Бактыбаевич более 28 лет проработал на государственной службе, в том числе в качестве первого руководителя – 18 лет. Его трудовой стаж в системе Минфина составляет 19 лет, включая работу заместителем председателя Налогового комитета и председателем Комитета по финансовому мониторингу", – отметил первый вице-министр.

Абылкаир Скаков родился в 1974 году в Павлодарской области. Имеет три высших образования по специальностям "экономист и финансист" (Семипалатинский государственный университет им. Шакарима), "юрист" (Казахский институт правоведения и международных отношений) и "магистр делового администрирования" (Московский государственный университет им. М. Ломоносова).

С 1995 по 2012 годы Абылкаир Скаков работал в налоговых органах Павлодарской и Костанайской областей, за исключением периода 2006–2008 гг., когда занимал должность заместителя директора по экономике Департамента здравоохранения Павлодарской области.

С 2012 по 2016 годы работал в системе Министерства финансов, в том числе руководил Департаментом государственных доходов Астаны. С 2016 по 2019 годы Абылкаир Скаков курировал вопросы финансов и экономики в Минобороны в должности заместителя министра, после чего возглавил Комитет по финансовому мониторингу. В 2020–2022 гг. был акимом Павлодарской области.

Награжден медалью "Ерен еңбегі үшін" и орденом "Құрмет".