Бывший Павлодарский облаким Скаков пересел в кресло главы ФОМС Казахстана

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08:39 22.09.2023
В Фонде социального медицинского страхования новый руководитель
fms.kz, 21 сентября
Исполняющим обязанности председателя правления ФСМС назначен Абылкаир Скаков.
Нового руководителя коллективу Фонда социального медицинского страхования представил Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.
"Абылкаир Бактыбаевич более 28 лет проработал на государственной службе, в том числе в качестве первого руководителя – 18 лет. Его трудовой стаж в системе Минфина составляет 19 лет, включая работу заместителем председателя Налогового комитета и председателем Комитета по финансовому мониторингу", – отметил первый вице-министр.
Абылкаир Скаков родился в 1974 году в Павлодарской области. Имеет три высших образования по специальностям "экономист и финансист" (Семипалатинский государственный университет им. Шакарима), "юрист" (Казахский институт правоведения и международных отношений) и "магистр делового администрирования" (Московский государственный университет им. М. Ломоносова).
С 1995 по 2012 годы Абылкаир Скаков работал в налоговых органах Павлодарской и Костанайской областей, за исключением периода 2006–2008 гг., когда занимал должность заместителя директора по экономике Департамента здравоохранения Павлодарской области.
С 2012 по 2016 годы работал в системе Министерства финансов, в том числе руководил Департаментом государственных доходов Астаны. С 2016 по 2019 годы Абылкаир Скаков курировал вопросы финансов и экономики в Минобороны в должности заместителя министра, после чего возглавил Комитет по финансовому мониторингу. В 2020–2022 гг. был акимом Павлодарской области.
Награжден медалью "Ерен еңбегі үшін" и орденом "Құрмет".