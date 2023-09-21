Могут ли американские танки М1 "Абрамс" изменить ход украинского конфликта? - Newsweek

08:42 22.09.2023 Newsweek

США

21 сентября 2023

Newsweek: танки "Абрамс" принесут Украине больше вреда, чем пользы



Танки "Абрамс" принесут Украине больше вреда, чем пользы, пишет Newsweek. Непонятно, как эта техника поведет себя осенью – обычно ее используют в более засушливом климате. Кроме того, ВСУ столкнутся с проблемами с обслуживанием машин.



Американские танки M1 "Абрамс" станут "ценным приобретением" для украинской армии, поскольку контрнаступление Киева продолжается. Однако все еще сохраняется масса сомнений относительно того, в какой мере прибытие этой долгожданной тяжелой техники может изменить ситуацию на линии фронта.



Хотя поставки танков "Абрамс" "добавят немного больше силы контрнаступлению Украины", они окажутся эффективным оружием только в том случае, если Киев будет применять их в рамках грамотно развернутой тактики общевойскового боя. Об этом заявил обозреватель и военный эксперт Майкл Пек (Michael Peck).



"Хотя "Абрамсы" являются для Украины ценным приобретением, 31 машины недостаточно, чтобы существенно повлиять на ход конфликта", – добавил он.

Между тем некоторые эксперты всерьез сомневаются, что Украине удастся извлечь существенную пользу из интеграции еще одного вида танков в свои войска– особенно с учетом того, что скоро погодные условия изменятся в худшую сторону.



"С военной точки зрения, думаю, здесь больше проблем, чем преимуществ", – сказала в интервью Newsweek Марина Мирон (Marina Miron), научный сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа в Лондоне.

Во вторник, 19 сентября, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что американские "Абрамсы" скоро прибудут на Украину и что они "станут еще одним видом грозной бронетехники наряду с танками „Леопард", которые уже находятся на поле боя".



В конце января Соединенные Штаты пообещали передать Украине в общей сложности 31 танк "Абрамс". Несколько западных союзников Киева тоже предоставили ему основные боевые танки, такие как "Леопард-2" и "Челленджер-2". И в отличие от "Абрамсов" европейские машины уже прибыли на Украину. В середине марта Пентагон заявил, что не станет отправлять более современную модель M1A2 "Абрамс" и предоставит ВСУ отремонтированные танки M1A1.



Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер (Pat Ryder) заявил, что эти более старые танки имеют практически такой же потенциал, как и M1A2. "Речь идет о том, чтобы как можно скорее передать эти важные боевые средства в руки украинцев", – добавил он.



По словам экспертов, поскольку дорогостоящее и изнурительное контрнаступление продолжается, а осень и зима неумолимо надвигаются, украинским военным придется принять во внимание несколько важных моментов, касающихся обещанных им танков "Абрамс".

Насколько эффективными окажется эта техника, будет зависеть от погодных условий вдоль линии фронта. Лето постепенно отступает, и скоро украинским силам придется столкнуться с дождями и грязью – этот сезон принято называть "распутицей", то есть "сезоном плохих дорог".



По словам Пека, прежде танки "Абрамс" применялись в основном в относительно засушливых условиях, сильно отличающихся от того, что ждет Украину в ближайшие несколько месяцев.

"Будет интересно посмотреть, как этот танк поведет себя в условиях интенсивных механизированных боевых действий в грязи и снегу, в регионе с большим количеством ручьев и рек", – добавил он.



Однако Украина не собирается останавливаться. "В холоде, сырости и в грязи сражаться труднее, – сказал ранее в сентябре генерал-майор Кирилл Буданов, глава службы военной разведки Украины.– Но бои продолжатся, контрнаступление продолжится".

Хотя летняя кампания украинских сил была сосредоточена на Запорожской области, Киеву удалось захватить два села в Донецкой области, недалеко от разрушенного города Артемовск (Бахмут), о чем украинские чиновники сообщили на прошлой неделе (информация требует подтверждения Минобороны РФ – прим. ИноСМИ).

В Запорожье украинские войска совершили свой первый прорыв с момента начала контрнаступления, в ходе которого они пытались преодолеть хорошо укрепленные оборонительные рубежи российских войск и потеряли огромное множество своих солдат. Ранее в сентябре Киев сообщил, что сейчас его войска находятся между первой и второй линиями российской обороны у села Работино, расположенного к югу от удерживаемого украинцами города Орехов (как сообщает Минобороны РФ, российские силы успешно отражают атаки ВСУ в районе Работино, изменений в тактическом положении войск нет – прим. ИноСМИ).



Украина надеется использовать американские танки "Абрамс", чтобы продолжить наступление на юг, сначала к контролируемому Россией городу Токмак, затем к Мелитополю и наконец к Азовскому морю.

"Применять эти танки в Запорожье с началом сезона дождей было бы совершенно нелогично, учитывая, что они могут застрять в грязи, – отметила Мирон. – Машина поддержки тоже может застрять, и это обернется катастрофой".

Кроме того, теперь Украине придется придумать, как она будет применять три различных и совершенно незнакомых ей западных танка.

"Применение танков трех разных видов в таких местах, как Запорожье, порождает настоящий логистический кошмар", – пояснила Мирон. Это создаст нагрузку на цепочки материально-технического обеспечения, которые Россия обязательно будет атаковать, и в случае успеха сил Москвы танки "Абрамс", "Челленджер" и "Леопард", предоставленные Киеву западными союзниками, окажутся совершенно "бесполезными".



По словам Мирон, проблемы могут возникнуть и с техническим обслуживанием "Абрамсов". Украинским силам придется где-то искать запчасти, а также инженеров, способных ремонтировать бронетехнику различных видов. Кроме того, нужно будет организовать обучение управлению этими "гораздо более сложными танками".

"Еще одна проблема с М1 заключается в том, что эти машины потребляют много топлива, поэтому они двигаются с той же скоростью, что и автозаправщики", – добавила она.

Вскоре после того, как Соединенных Штаты пообещали предоставить Украине танки М1, аналитики предположили, что "Абрамсы", потребляющие большое количество ракетного топлива, могут создать целый ряд проблем для Украины.



"Танки "Абрамс" работают на топливе особого типа, и мы должны сделать так, чтобы у Украины был доступ к трубопроводу – в прямом и переносном смыслах", – заявил в конце января представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Другой проблемой для Украины станут боеприпасы, которые ей потребуются для множества разной бронетехники, имеющейся в ее распоряжении.



"Не во всех танках можно использовать одни и тех же боеприпасы, а их не хватает, – сказала Мирон. – Поэтому, если украинские военные не получат необходимое количество боеприпасов, это негативно скажется на полезности М1 (и всех остальных танков)".

Кроме того, как только техника прибудет, ей придется столкнуться с мощной российской обороной, которую украинские силы пытаются прорвать с начала июня.



По словам Мирон, трудно сказать, как танки "Абрамс" покажут себя в противостоянии российским минам и "зубам дракона". Как объяснил Пек, у сил Москвы есть "масса противотанковых средств и противотанковых мин, которые уже нанесли урон западной бронетанковой технике, поставленной на Украину", в том числе танкам "Леопард" немецкого производства и американским боевым машинам "Брэдли".



Причинами медленных темпов контрнаступления украинских сил стали в том числе обширные минные поля и слои статичных оборонительных укреплений, таких как противотанковые рвы и "зубы дракона".

Отвечая на письменный запрос о комментариях, представитель Пентагона рекомендовал репортерам Newsweek обратиться к правительству Украины, которое должно "определить оперативные потребности и любые проблемы в использовании танков". С Генеральным штабом Украины мы тоже связались по электронной почте.

Автор статьи: Элли Кук (Ellie Cook) Источник - inosmi.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695361320





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