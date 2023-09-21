Парламент Ирана принял закон "О хиджабе и целомудрии", предусматривающий до 10 лет тюрьмы за нарушение исламского дресс-кода

11:35 22.09.2023

Парламент Ирана принял закон, предусматривающий до 10 лет тюрьмы за нарушение исламского дресс-кода

Иранский парламент одобрил закон "О хиджабе и целомудрии", по которому женщинам может грозить лишение свободы до 10 лет за несоблюдение исламского дресс-кода. В ООН закон назвали "формой гендерного апартеида".

Ўзбек тилида O‘zbek tilidaВчера, 16:10 Мир

Парламент Ирана 20 сентября одобрил закон "О хиджабе и целомудрии", ужесточающий наказание для женщин за нарушение обязательного исламского дресс-кода, сообщает Al Jazeera.



За закон проголосовали 152 члена парламента, против выступили 34 депутата, воздержались - 7. Срок действия закона на экспериментальной основе составит три года. Теперь его должен одобрить Совет стражей Конституции - специальный надпарламентский орган власти в Иране, состоящий из священнослужителей и экспертов по правовым вопросам.



Согласно закону, неприемлемой для женщин считается "обтягивающая одежда, а также одежда, открывающая части тела ниже шеи, выше лодыжек или выше предплечий". Для мужчин это "открытая одежда, в которой видны части тела ниже груди, выше лодыжек или плечи". Всего документ содержит больше 70 статей.



Как уточняет BBC News, людей, задержанных в неподобающей одежде в общественных местах, ждет наказание "четвертой степени". По Уголовному кодексу Ирана, это означает тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет и штраф от 180 до 360 млн риалов (от 3600 до 7300 долларов).



Закон также предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы для людей, пропагандирующих нарушение дресс-кода "организованно" или "в сотрудничестве с иностранными или враждебными правительствами, СМИ, группами или организациями".



Для тех, кто "пропагандирует наготу" или "высмеивает хиджаб" в СМИ и социальных сетях, а также для владельцев транспортных средств, в которых женщина-водитель или пассажир не носит хиджаб или соответствующую одежду, предусмотрены штрафы.



Частные предприятия и владельцев бизнеса ожидают штрафы, запрет на выезд из страны и тюремные сроки, если они будут "каким-либо образом пропагандировать" нарушение дресс-кода, пишет Al Jazeera.



Эксперты ООН по правам человека назвали закон "формой гендерного апартеида" и частью системной дискриминации иранских властей "с целью подавить волю женщин и девочек вплоть до их полного подчинения". Они отметили, что документ нарушает основные права женщин, включая право на участие в культурной жизни, право на свободу мнений и свободу передвижения, право на мирный протест, а также право на доступ к социальным, образовательным и медицинским услугам.



Закон принят в годовщину смерти Махсы Амини, скончавшейся в полицейском участке после задержания за неправильное ношение хиджаба. Ее смерть вызвала массовые протесты по всему Ирану. Митингующие требовали гендерного равенства, реформ и смены режима, женщины сжигали хиджабы и отрезали волосы.



Иранские власти жестоко подавили протесты, задержав, по оценке ООН, до 20 тысяч человек за участие в них. Число казней в стране в 2022 году выросло на 75% по сравнению с 2021 году - всего было казнено 582 человека.



В июле "полиция нравов", исчезнувшая после протестов, возобновила пешие и автомобильные патрули в городах Ирана, чтобы следить за соблюдением исламского дресс-кода.



Ношение хиджаба стало обязательным для всех женщин Ирана в 1983 году, спустя четыре года после Исламской революции, когда в стране была свергнута монархия и провозглашена исламская республика. По действующей редакции уголовного кодекса Ирана, женщины, замеченные на публике без хиджаба, могут быть приговорены к тюремному заключению на срок от 10 дней до двух месяцев или штрафу.