Сбежавший в США акционер казахского Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге

11:39 22.09.2023

Как сообщила Генеральная прокуратура, завершено досудебное расследование по фактам хищения денежных средств, размещенных в АО "Эксимбанк Казахстан", по статье 189 ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества") УК РК, сообщает Zakon.kz.

Досудебным расследованием установлены признаки хищения более 33 млрд тенге (около 100 млн USD по курсу на момент хищения) путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов физическим и юридическим лицам, подконтрольным бывшему акционеру банка Амирханову Е.А.



Следственными действиями установлено, что, будучи крупным акционером Эксимбанка и членом совета директоров, Амирханов способствовал выдаче заведомо невозвратных кредитов более 20 предприятиям. Номинальными руководителями этих предприятий числились родственники, либо подчиненные Амирханова, которые сообщили следствию, что к займам отношения не имеют, а все действия по получению займов исполнялись по личному поручению Амирханова.



В связи с этим дело в отношении Амирханова Е.А. выделено в отдельное производство по ст. 189 ч. 4 п. 2 УК ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере").



Так как Амирханов Е.А. с 2020 года находится в розыске по другому уголовному делу и его розыск осуществляет Департамент полиции города Алматы, новое дело в отношении Амирханова Е.А также передано в Департамент полиции города Алматы.



Других признаков хищения в АО "Эксимбанк Казахстан" не установлено, в связи с чем досудебное расследование в отношении других лиц прекращено в связи с отсутствием состава преступления.



По данным редакции, Амирханов сейчас постоянно проживает в США. Мы решили провести журналистское расследование и узнать, как живет на чужбине беглый олигарх. В ближайшее время мы опубликуем результаты нашего расследования.



Айсулу Омарова