"Деколонизационный" дискурс в Центральной Азии: кто хочет переписать историю?

11:45 22.09.2023

"ДЕКОЛОНИЗАЦИОННЫЙ" ДИСКУРС В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: КТО ХОЧЕТ ПЕРЕПИСАТЬ ИСТОРИЮ?

В странах постсоветского пространства часть экспертного сообщества, ориентированная на западные страны, формирует дискурс об их "колониальном" прошлом. Эти попытки демонизации российского присутствия обречены на провал, так как носят навязанный характер и у местного населения отсутствует негативное отношение к России. Подробнее об искажениях "деколонизационного" дискурса читайте в статье Института стратегического анализа и прогноза.



Теория деколонизации в данном контексте - это вольная интерпретация прошлого постсоветских государств. В этом аспекте в полной мере задействован "закон власти", описанный американским писателем Робертом Грином (автор отмечал, что прошлое "мертво и погребено", для достижения своих целей его можно "подправить", добавить в него "собственные строки". - Прим. Ia-centr.ru).



Сам дискурс о деколонизации имеет искаженный характер, поскольку он не способствует движению вперед постсоветских республик, а призывает к националистической и изоляционистской политике, которая якобы способствует возврату "этнокультурной аутентичности".



Обнуление советского прошлого и возврат к аутентичности противоречит сущности самих постсоветских государств. Неконтролируемые процессы поиска аутентичности могут способствовать росту количества националистически настроенных групп, действия которых противоречат принципам, лежащим в основе постсоветских государств.



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Вместе с тем так называемые "экспертные мероприятия" по деколонизации проходят не на местных языках Центрально-Азиатского региона, а на русском или английском и финансируются западными организациями. Соответственно, актуализируются вопросы о том, действительно ли среди населения региона существует запрос на деколонизацию, а также насколько данный дискурс является естественным, а не навязанным извне, будучи активизированным после начала украинского кризиса и спустя более 30 лет после распада СССР.



Прослеживается попытка трансформировать общественное сознание в направлении оценки политики России на постсоветском пространстве в целом и в Центральной Азии в частности не как противостояния России и Запада, а как противостояния России и республик бывшего СССР. Иными словами, дискурс о деколонизации формирует почву для переоценки текущего уровня и качества взаимодействия с Россией.



В то же время многие нарративы о советском прошлом современных республик не получают должного внимания. Так, например, замалчивается тот факт, что в Центрально-Азиатском регионе в период распада СССР не было освободительных движений именно в силу того, что Россия не воспринималась "другой". Более того, социальные опросы в среде населения республик региона в 1991 году показывали, что почти 80 % опрошенных были против выхода из состава СССР.



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Таким образом, западный деколонизационный дискурс выстраивается главным образом в эмоциональном формате, манипулируя переживаниями людей путем нейтрализации всего того, что было положительного в СССР, и экстраполируя это на современную Россию.



Его актуализация носит внешний, привнесенный характер и в долгосрочной перспективе создает условия для отката в социально-политическом развитии стран региона.



Россия, имея естественный положительный образ в силу знакомства граждан центральноазиатских республик, находящихся в трудовой миграции, и сохраняющейся общности исторической памяти, может успешно транслировать контрдискурс о деколонизации в когнитивном формате, который позволит укрепить культурно-гуманитарное взаимодействие народов.



Полную версию статьи "Рефлексия о перспективах формирования Россией контрдискурса о деколонизации в Центральной Азии" читайте на сайте ИСАП.



https://ia-centr.ru/experts/iats-mgu/dekolonizatsionnyy-diskurs-v-tsentralnoy-azii-kto-khochet-perepisat-istoriyu/