Продюсер Айнагуль Токобаева назначена директором Национальной киностудии "Кыргызфильм"

11:50 22.09.2023

Айнагуль Токобаева назначена директором Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Т.Океева. Об этом сообщает Минкультуры.



Токобаева в 1983 году окончила экономический факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Она работала на различных должностях на киностудии "Кыргызфильм" и с 2007 года занимала должность заместителя директора.



Она продюсировала ряд национальных и международных проектов, была награждена знаками "Отличником кыргызского кино", "Отличник культуры" и другими.