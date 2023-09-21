 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Таджикистанцу вынесли два смертных приговора по делу о теракте в иранском мавзолее
12:33 22.09.2023

Гражданин Таджикистана Рахматулло Наврузов приговорен к смертной казни по делу о теракте в иранском городе Шираз (провинция Фарс). Об этом сообщает новостное агентство Mizan.

Наврузов, известный как Мустафа Ислам-яр, был главным подозреваемым в нападении на мавзолей Шах-Черах в Ширазе 13 августа. В ходе судебного процесса он подтвердил, что сотрудничал с террористической группировкой "Исламское государство Ирака и Леванта"* (ИГИЛ).

Суд признал Наврузова виновным в преступлении против Аллаха и государства и в подстрекательстве к мятежу. Как сообщил главный прокурор провинции Фарс Сейед Казем Мусави, таджикистанцу вынесли смертный приговор по каждому из этих преступлений.

Двое других обвиняемых по этому делу признаны виновными в сговоре с намерением подорвать безопасность Ирана, они получили по пять лет лишения свободы.

Приговоры могут быть обжалованы в Верховном суде страны в течение 20 суток.

- Мавзолей Шах-Черах в Ширазе считается одной из пяти главных шиитских святынь Ирана. Здесь похоронены братья весьма почитаемого среди шиитов имама Резы - Ахмед и Мухаммед. Построен в XIV веке. Название мавзолея по-персидски означает "Повелитель света", внутри он отделан уникальной зеркальной мозаикой.

Вечером 13 августа текущего года двое боевиков проникли на территорию мавзолея, один из них открыл стрельбу по находившимся там людям. Два человека погибли, семеро были ранены (ранее сообщалось о гибели четырех человек).

Напомним, что аналогичный теракт произошел в Шах-Черахе осенью прошлого года: 26 октября трое террористов открыли там стрельбу. Жертвами атаки стали 13 человек, 40 получили ранения. Ответственность за теракт взял на себя ИГИЛ. Один из нападавших умер от полученных при задержании ран, двое других были приговорены к смертной казни. Приговор привели в исполнении в том же месяце. По данным иранских спецслужб, участники теракта являлись гражданами Афганистана, Азербайджана и Таджикистана.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства).

Источник - fergana.media
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