Власти Казахстана впервые обнародовали реестр "иноагентов", включив в него НПО и журналистов

12:35 22.09.2023

На сайте Комитета государственных доходов (КГД) Министерства финансов Казахстана размещен аналог российского списка "иноагентов" - "Реестр лиц, получающих деньги или иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, подлежащих опубликованию".



В список включены 240 физических и юридических лиц – представительства иностранных компаний, неправительственные организации, общественные фонды, журналисты. В том числе:



- международный фонд защиты слова "Эдил Соz" ("Әділ сөз");



- Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности;



- представительства Internews и Reuters в Казахстане;



- юридические лица местных изданий masa.media и malim.kz;



- представительство Норвежского Хельсинкского Комитета в Казахстане;



- Федерация профсоюзов Республики Казахстан;



- журналистка Динара Егеубаева, освещавшая "январские события", бывший кандидат в депутаты парламента;



- представительство российского "Газпромбанка" и другие.



В КГД пояснили, что реестр составлен согласно внесенной в 2022 году поправке в статью 29 Налогового кодекса, обязавшей комитет публиковать на интернет-ресурсах реестр лиц, финансируемых из-за рубежа. "Эта поправка в целом направлена на повышение уровня доверия граждан как к государству, так и неправительственным организациям", - добавили в КГД.



В мае министру финансов Казахстана Ерулану Жамаубаеву задали вопрос, будут ли казахстанским компаниям, получающим финансирование из-за рубежа, присваивать статус иноагента. Министр ответил, что в действующем законодательстве понятие "иноагент" отсутствует.



"Есть нормы, которые предусматривают отслеживание источника финансирования. Если кто-то получает иностранное финансирование, пожалуйста, дайте декларацию, больше ничего не надо", - сказал Жамаубаев.



- Отметим, что в соседней России от фигурантов списка получателей иностранного финансирования требуют сопровождать все публикуемые ими материалы специальной пометкой и регулярно отчитываться о своей деятельности. Для них постепенно ввели ряд ограничений и запретов. В частности, иноагентам в РФ запрещается быть чиновниками, членами избиркомов и консультативных органов при органах власти, проводить независимую антикоррупционную экспертизу законов, организовывать публичные мероприятия, осуществлять просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних, преподавать в государственных образовательных организациях и так далее.



Аналогичный закон пытаются ввести и в соседнем Кыргызстане, чему активно противостоит гражданское общество этой страны. Правозащитники и активисты призвали руководство Кыргызстана не допустить принятия закона, текст которого, по их словам почти идентичен тексту российского закона об "иноагентах" и отличается только тем, что в кыргызском варианте слово "агент" заменено на "представитель". Они предупредили, что принятие данного нормативного акта чревато сокращением иностранных инвестиций в некоммерческий сектор и экономику Кыргызстана, а это приведет к сокращению оказываемых НКО социальных услуг, в которых население страны остро нуждается.