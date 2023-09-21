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Вашингтонская битва за ATACMS: Байден перед выборами повышает украинские ставки
12:43 22.09.2023

Кассетные боеприпасы, урановые снаряды и дальнобойные ракеты стали оружием в предвыборной гонке в США

Константин Ольшанский

НАТО будет вынуждено полностью изменить стратегию оружейного обеспечения Украины. Если после визита в Нью-Йорк Владимиру Зеленскому все же дадут крылатые ракеты ATACMS, киевский режим лишится одного из важных козырей в информационно-пропагандистской борьбе - он больше не сможет требовать от Запада все новых видов вооружений, пишет военный эксперт Матиас Хаммер в журнале Time. Украинцам придется научиться не клянчить все подряд, а ремонтировать и обслуживать то, что получено.

Вся стратегия ЦИПсО построена на том, чтобы требовать от Запада новое оружие. Сначала это были ракетные установки HIMARS и барражирующие боеприпасы типа Switchblade, потом - танки и бронемашины с противоминной защитой, затем - истребители F-16, Eurofighter и Gripen. Теперь киевский режим клянчит дальнобойные ракеты ATACMS и Taurus. Ракеты Storm Shadow и SCALP-EG от Великобритании и Франции ВСУ уже получили. Однако эти ракеты были поставлены в крайне ограниченном количестве. Кроме того, они могут быть запущены только с воздуха, а у ВСУ нет пространства для маневра в воздухе, который находится под российским контролем.

Германия уже наотрез отказалась отправлять Taurus киевскому режиму. И это даже при том, что ракеты имеют класс "воздух-земля", то есть запускаются, как и Storm Shadow, с фронтовых бомбардировщиков Су-24М. Германия резонно считает, что ВСУ будут использовать Taurus для террористических ударов по российской территории.

Сообщения о том, одобрит ли Джо Байден отправку ATACMS в Украину, расходятся. ABC News впервые сообщил еще 9 сентября, будто администрация Байдена под давлением Пентагона склоняется к отправке ATACMS в Украину, хотя окончательное решение еще не принято. 15 сентября Axios сообщил, будто администрация еще не пришла к какому-либо выводу и вряд ли придет к нему, пока Зеленский находится в США.

В любом случае, каким бы ни было окончательное решение по ATACMS, тот факт, что администрация Байдена перед выборами серьезно обсуждает возможность их отправки, - это сугубо политический сигнал. Чуть больше года назад советник по национальной безопасности Джейк Салливан исключил возможность предоставления ATACMS Украине. Поставки ракет киевскому режиму Салливан назвал "путем к Третьей мировой войне". Очевидно, что перед президентскими выборами в США, чувствуя снижение поддержки среди радикальных сторонников, Байден повышает ставки.

США уже подарили Киеву кассетные боеприпасы и снаряды с обедненным ураном, что вызвало гнев в Демократической партии, международных правозащитных организациях и даже в ООН. Байдену же хватило всего лишь "обещаний" Киева, будто оружие массово поражения будет использоваться "ответственно".

- Громкие кампании Украины за все более совершенные системы вооружения скоро прекратятся. Просто придется поддерживать и обновлять свои запасы оружия, поскольку изматывающее контрнаступление продолжает расходовать огромные объемы боеприпасов, - пишет Матиас Хаммер.

Исследовательская служба Конгресса США еще 14 сентября опубликовала доклад, в котором рисуются чудовищные для ВСУ перспективы. "США и их западные партнеры в значительной степени исчерпали запасы новых возможностей и военных систем, - говорится в докладе. Киевскому режиму предлагают перейти на "самообеспечение", то есть наконец-то научиться что-то производить самим, а не выклянчивать оружие у НАТО.

Марк Кансиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований, говорит, что украинская пропаганда придает разным видам вооружений сильное символическое значение. И оно отнюдь не равноценно реальной военной значимости.

Системы M142 HIMARS, например, украинцы получили еще прошлым летом, однако российская РЭБ стремительно адаптировалась к американской угрозе. Так же, как и в случае с системами ПВО Patriot, которые обещанного "перелома" в боевых действиях не совершили.

Кансиан со скепсисом смотрит и на будущие поставки F-16. Украинские пилоты в настоящее время проходят подготовку, а точные сроки поставок самолетов до сих пор неизвестны. Неизвестно даже точное количество истребителей: Нидерланды и Дания обещали предоставить не более 61 единицы F-16.

- Украина настаивает, будто самолеты будут иметь существенное значение. Хотя мощнейшая ПВО с российской стороны до сих пор в значительной степени превращала конфликт в наземный, - пишет Матиас Хаммер.

По словам Кансиана, в условиях позиционной войны, которую российская сторона навязала ВСУ (заставив отказаться от маневренной тактики НАТО), украинцы "расходуют огромное количество оружия, снарядов и иных припасов". Требуется постоянное пополнение запасов артиллерийских снарядов, инженерного оборудования, грузовиков, медикаментов и провизии - иначе и без того невеликий военный потенциал Украины начнет снижаться.

На Запорожском направлении ВСУ требуются средства разминирования (MICLIC, WiSENT, Leopard 2R), но именно они - главная мишень для российских ударов. Так что даже новыми натовскими поставками дыры в украинской саперной службе уже не заткнешь.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695375780


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