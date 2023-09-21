 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 21.09.2023
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Кыргызка Айсулуу Тыныбекова стала 3-кратной Чемпионкой мира по борьбе
13:29 22.09.2023

Предыстория: Айсулуу Тыныбекова - трехкратная чемпионка мира
Продолжение: Айсулуу Тыныбекова завоевала путевку на Олимпиаду в Париже



"Sport АКИpress" - Айсулуу Тыныбекова выиграла золотую медаль чемпионата мира по борьбе 2023 года.

На турнире в Белграде (Сербия) кыргызстанка в третий раз за 5 лет поднялась на верхнюю ступень пьедестала.

"Мы с командой поставили цель взять золото, так как данный чемпионат мира был лицензионным. А такие чемпионаты мира проходят на самом высоком уровне и с сильными соперниками. Четыре года назад я впервые выиграла чемпионата мира. И вот спустя 4 года я снова это сделала", - сказала Тыныбекова сразу после победы в финале.

Источник - АКИpress
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