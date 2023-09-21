Кыргызка Айсулуу Тыныбекова стала 3-кратной Чемпионкой мира по борьбе

13:29 22.09.2023

Предыстория: Айсулуу Тыныбекова - трехкратная чемпионка мира

Продолжение: Айсулуу Тыныбекова завоевала путевку на Олимпиаду в Париже



