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|Кыргызка Айсулуу Тыныбекова стала 3-кратной Чемпионкой мира по борьбе
13:29 22.09.2023
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"Sport АКИpress" - Айсулуу Тыныбекова выиграла золотую медаль чемпионата мира по борьбе 2023 года.
На турнире в Белграде (Сербия) кыргызстанка в третий раз за 5 лет поднялась на верхнюю ступень пьедестала.
"Мы с командой поставили цель взять золото, так как данный чемпионат мира был лицензионным. А такие чемпионаты мира проходят на самом высоком уровне и с сильными соперниками. Четыре года назад я впервые выиграла чемпионата мира. И вот спустя 4 года я снова это сделала", - сказала Тыныбекова сразу после победы в финале.