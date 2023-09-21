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Санкции Вашингтона против Баку - имитация
15:46 22.09.2023

Дмитрий Журавлев: Санкции Вашингтона против Баку - имитация
Политолог оценил желание США передать Армении вооружения для защиты Нагорного Карабаха

Павел Еськов
Материал комментируют:
Дмитрий Журавлев

Из-за обострения в Нагорном Карабахе межпартийная группа американских сенаторов представила законопроект об оказании помощи Армении, в том числе военной. Документ предусматривает еще и введении санкций против Азербайджана.

Автором инициативы стал председатель комитета по иностранным делам верхней палаты Конгресса демократ Роберт Менендес. К нему примкнули четверо однопартийцев и один республиканец.

"Президент [Азербайджана - „СП"] Алиев не раз демонстрировал, что не остановится ни перед чем, чтобы искоренить армян в Нагорном Карабахе и угрожать своим соседям. Этот экстренный двухпартийный законопроект консолидирует нашу коллективную поддержку армян и шлет ясный сигнал народу Нагорного Карабаха, что США не останутся безучастны, пока режим Алиева проводит свои жестокие кампании голода и военных действий", - пояснил Менендес журналистам.

"Свободная Пресса" поинтересовалась у руководителя Института региональных проблем, доцента Финансового университета при правительстве России Дмитрия Журавлева, почему Соединенные Штаты вознамерились вмешаться в карабахский конфликт.

- Они не в конфликт вмешиваются - им надо, чтобы все знали, что лучшие друзья армян -американцы. Но при этом, чтобы Карабахом занималась Россия, а им ничего не надо было делать.

Никол Пашинян отказался от Нагорного Карабаха именно по американской наводке. Но в Вашингтоне ведь не могут признаться армянской диаспоре США, что они против Арцаха. Тогда у них такая конфигурация в парламенте будет после следующих выборов - мама не горюй.

Армяне - народ сплоченный, голосовать они будут все в одну сторону, поэтому ни одна партия не хочет нарваться на противостояние хоть еврейской, хоть армянской диаспоры. Правда, при этом ни за Израиль, ни за Армению никто воевать не собирается. Имитировать моральную поддержку - пожалуйста. Причем, даже не исключаю, что они будут весьма искренни, но по факту никаких практических действий не последует.

"СП": Какими реальными санкциями Вашингтон может грозить Баку?

- Думаю, серьезные санкции Соединенные Штаты вводить в отношении Азербайджана не будут. Правда, какой-то знак того, что они поддерживают Ереван и Степанакерт, все же придется подать, потому что армянская диаспора в США довольно влиятельна, и ей нужно делать комплименты, чтобы тебя избирали.

Но "бодаться по серьезу" с турками ради Армении они не станут. Турецкая армия - вторая по мощности в НАТО, и американцы это прекрасно знают. Таким образом, будет осуществлен некий набор формальных действий против Азербайджана, но не против Турции. А дальше этого США не пойдут.

Полагаю, что, азербайджанцы будут долго плакать крокодильими слезами и отправлять свою нефть не в Европу, а, допустим, в Китай по нашему же нефтепроводу.

"СП": А если Штаты все же начнут поставлять в Армению вооружение - как к этому отнесется Турция?

- Очень плохо, потому что для турок сегодняшний Азербайджан - это серьезно. Они его рассматривают как продолжение своей империи. Для них это не просто некая шахматная доска, как для американцев - когда надо встать на какую-то точку, чтобы там не было русских. Для них это вопрос существования Великой Турции, к которой стремится Реджеп Тайип Эрдоган. Причем, он ведь не просто стремится - для него это вершина вершин.

И вообще: какое оружие американцы будут поставлять армянам? Что те будут с ним делать? Но таков результат американской политики.

"СП": Так почему же сейчас США подливают масла в огонь?

- Во-первых, потому что Россия поддержала Азербайджан. Кроме того, потому, что турки - серьезная проблема, поэтому сейчас перед Вашингтоном стоит задача "поиграть с армянами". Впрочем, это обычная англо-американская практика - разводить и стравливать. В данном случае, они хотят стравить Россию и Армению. Как это получится, пока сказать сложно, поскольку в России - очень большая армянская диаспора, третья по численности в мире.

"СП": Так почему при всем при этом Никол Пашинян винит Россию?

- А что он должен делать? Пашинян давно заявил, что проблему карабахских армян должна решать Москва. Причем это было сказано не вчера. По логике Пашиняна, Армения тут не при чем, Армения признает Карабах частью Азербайджана, но защищать карабахских армян должны русские. Такая у него позиция. Более того, русские - плохие, потому что они плохо армян защищают.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695386760


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