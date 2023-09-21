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УкроРакета прилетела в штаб Черноморского флота. Шойгу чешет ухо
16:47 22.09.2023

Новая атака на Севастополь - в чем слабость нашей ПВО
Опасные бреши в небе над Крымским полуостровом пора закрывать
Сергей Ищенко

Вскоре после полудня в пятницу, 22 сентября 2023 года, мощным ракетным ударом противник нанес тяжелейшие повреждения штабу Черноморского флота, расположенному в самом центре Севастополя. На тут же появившиеся в Сети многочисленных снимках и видео, снятых очевидцами, хорошо видно, что обрушились, как минимум, верхние этажи левого крыла здания штаба. Над штабом высоко в небо поднимается высоченный столб белесого дыма.

Обломки ракеты (или, возможно, ракет) разбросало в радиусе сотен метров, информирует ТАСС, На место трагедии "едет большое количество скорых". Хотя определенных данных о числе пострадавших к 15:00 еще нет.

Губернатор города-героя Михаил Развожаев в своем Телеграм-канале уточнил, что крупный осколок одной из ракет (по другим данным - неразорвавшийся боеприпас) упал вблизи Севастопольского драматического театра имени Луначарского. Это значит - фактически у Приморского бульвара и возле набережной Корнилова на берегу Артиллерийской бухты. До причалов с боевыми кораблями Черноморского флота оттуда - рукой подать.

Через несколько минут после атаки, в ситуации вполне понятной неразберихи Развожаев призвал жителей города сохранять спокойствие. "При сигналах оповещения немедленно проследовать в укрытия либо обеспечить себе безопасность в доме: закрыть окна и не приближаться к ним, перекрыть воду, свет и газ, укрыться за несущей стеной", - рекомендовал губернатор севастопольцам. Добавив, что в ближайшее время не исключен еще один ракетный удар по главной базе флота.

Тем временем из города сообщают, что началась эвакуация детей в некоторых детских садах в заранее оборудованные убежища в подвалах. То же самое, говорят, происходило и в Севастопольском государственном университете.

Пока рано делать определенные выводы. Есть предположения, что удар по штабу ЧФ нанесен либо ракетами Storm Shadow британского производства, либо французскими SCAPL-EG. То есть - ровно теми видами высокоточных вооружений, что были использованы и во время предыдущей массированной атаки Севастополя чуть более недели назад, 13 сентября .

В тот день, напомню, тяжелые повреждения получили стоявшие в сухом доке Севморзавода большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону". В них попали сразу три крылатые ракеты. Еще семь таких же, как рассказали впоследствии в Минобороны, были сбиты нашими средствами ПВО на подлете к крымскому побережью.

Появились сведения, что на этот раз зенитчикам удалось уничтожить даже больше - девять крылатых ракет противника. Но, как показали дальнейшие трагические события со штабом ЧФ, этого оказалось слишком мало.

По большому счету, отличие между этими вражескими операциями единственное. Первая была проведена глубокой ночью. Ракеты на Севморзавод навелись около 03:00 13 сентября. А по штабу Черноморского флота в нынешнюю пятницы удар был нанесен средь бела дня.

Все вместе это, на мой взгляд, свидетельствует, что созданная на сегодня плотнейшая, как нас уверяли, система противовоздушной обороны Севастополя и Крыма со своими задачами в полной мере, увы, не справляется. Почему? Об этом судить специалистам.

А мы приведем лишь уже опубликованное в печати и достаточно компетентное мнение на сей счет экс-начальника зенитных ракетных войск Командования специального назначения полковника в запасе Сергея Хатылева. Он считает, что крупной ошибкой нашего командования стало выстраивание взаимодействия разнородных сил, отвечающих за ПВО полуострова.

Пентагон требует доказательства эффективности применения натовских ракет, но бандеровцы ничего предъявить не могут
Грубо говоря - до сих пор в этих краях у нас отсутствует единое командование в этой сфере. А именно: зенитчики Черноморского флота при отражении воздушных ударов работают по целям, которые именно им кажутся наиболее опасными. Дислоцированная в Крыму 31-я дивизия ПВО бьет по тем средствам воздушного нападения, которые выбирает ее руководство. Так в нашем небе могут возникать опасные бреши.

"В данном случае все-таки, возможно, кто-то где-то не сработал. Может, моряки увлеклись охотой за морскими дронами-катерами, которые, конечно, тоже представляют опасность, или флоту задача несвоевременно была поставлена, или еще что-то не было отработано. Но ошибка кроется, скорее всего, в недостаточном взаимодействии - кто по каким целям должен был стрелять", - таково мнение полковника Хатылева, высказанное журналистам 13 сентября.

Похоже, что за прошедшие 10 дней ничего в этом плане ни в Севастополе, ни в Крыму не изменилось в лучшую сторону.

Но что касается Черноморского флота, то управление им не будет потеряно ни на минуту, заверил "Свободную прессу" информированный источник в штабе ЧФ, поскольку все вахты дублируются на запасном командном пункте.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695390420


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