Ляпсус за ляпсусом. Фрау Бербок продолжает веселить народ, - Die Welt

16:52 22.09.2023

Die Welt

Германия

21 сентября 2023



"Облегчение" после очередного ляпсуса Бербок было недолгим



Глава МИД Германии Анналена Бербок вызывает у немцев все больше сомнений в своей компетентности. Во время поездки в США она нарушила этикет, назвав Си Цзиньпина "диктатором", а потом отказалась исправить свою ошибку, пишет Die Welt. Читатели обвинили ее в "злом инфантилизме".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не отказывается от своего определения китайского лидера Си Цзиньпина как "диктатора". Это грозит новыми дипломатическими скандалами между ФРГ и Китаем.



Проблема дипломатических трений с Китаем обострилась в понедельник вечером. Перед совместным визитом с канцлером Шольцем в Нью-Йорк на Генассамблею ООН Бербок предприняла поездку в штат Техас. Смысл проведенного за деньги налогоплательщиков вояжа был агитационный: она должна была послать сигнал, что Германия любит не только либеральный восточный берег США, голосовавший против Трампа, но и американскую "глубинку", то есть Средний Запад и Юг, которые как раз голосовали за Трампа. С этой целью Бербок согласилась и на интервью право-консервативному телеканалу Fox News. Это средство массовой информации – давнишний сторонник экс-президента Дональда Трампа.



Зная, что американские консерваторы не любят Китай, Бербок сказала в интервью следующее: "Если Путин победит на Украине, какой сигнал это пошлет другим диктаторам во всем мире, таким как Си, президент КНР? Поэтому Украина должна обязательно победить!"



Со зрителями Fox News этот фокус прошел: Си Цзиньпин для них ненавистная фигура. Ненависть к представителям КНР разделяет и значительная часть Республиканской партии США, особенно представители белого большинства.

Зато в Китае подобный афронт от Бербок не проглотили. МИД Китая вызвал на ковер посла ФРГ в Пекине Патрисию Флор и устроил ей форменную головомойку, напомнив, что Китай является крупнейшим торговым партнером Германии, а подобные высказывания о китайском лидере являются провокацией.



Некоторое время госпожа министр иностранных дел ФРГ так и не объясняла, рассчитывала ли она именно на такую реакцию со стороны КНР, или это был ляп с ее стороны. Даже канцлер Шольц, которому в прошлом порой не удавалось скрыть разногласия с Бербок именно по китайской политике, принял позу стоического молчания, так и не открыв, что он думает по поводу не вполне дипломатичных высказываний своей "зеленой" партнерши по правящей коалиции.

И вот в четверг, отвечая на вопрос телеканала ARD, Анналена Бербок упустила возможность извиниться: "Я тогда выразилась так, как выразилась. Там, в КНР, есть коммунистическая однопартийная система, массовые нарушения прав человека и угрозы другим государствам, например, Филиппинам".



Комментарии читателей:



Sedat S."Смысл вояжа Анналены Бербок"… Да бросьте, нет в ее поездках никакого смысла. Эта женщина делает только бессмысленные вещи.



Norbert B.

И вот за это мы платим налоги. Наши политики ездят по всем США непонятно зачем по системе "все включено", а мы должны это оплачивать! Просто поверить страшно!

Axel B.



Ладно бы они просто ездили за наши деньги. Так ведь подобные высказывания главы МИД могут испортить нашу торговлю с Китаем. И все это – ради удовлетворения безумно разросшихся эго членов нашего правительства и их советников.



Jochen H.

Мне наша правящая коалиция напоминает французских аристократов перед революцией 1789 года.



Unglaublich

Я от нашего "зеленого" вице-канцлера [Роберта] Хабека только и слышу: экономьте, экономьте, мойтесь раз в неделю… Зато наши политики себе устроили перманентный шведский стол за наш счет… И "зеленые" там первые по поеданию чего-то не для травоядных.



Brandt to Joahim Q.

Представления наших правителей о сегодняшнем мире на уровне детского сада: вот там Китай, там автократия. А вот тут Европа, тут демократия. Чужие – плохо, свои – хорошо. Ни историю, ни цивилизационные различия наши лидеры не учили, не учат и учить не хотят. Нами управляет группа злых детей из детского сада. Такой, знаете, злой инфантилизм.