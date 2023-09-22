Скончался партизан и бывший президент Италии Джорджо Наполитано

01:55 23.09.2023

Скончался бывший президент Италии Джорджо Наполитано

22 сентября 2023



Умер бывший лидер Италии Джорджо Наполитано, занимавший пост главы государства с 2006 по 2015 годы. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщило агентство ANSA.



Согласно его данным, 98-летний Наполитано в последние месяцы находился в римской клинике. Состояние здоровья политика, участника движения Сопротивления и в прошлом деятеля Коммунистической партии Италии, значительно ухудшилось.



В 2013 году Наполитано стал первым в истории Итальянской Республики переизбранным президентом. Он ушел в отставку досрочно по возрасту в 2015 году. На тот момент ему было 89 лет.



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