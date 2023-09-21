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РосВласти не допускают массовой депортации гастарбайтеров
06:30 23.09.2023

Борьбу с ростом мигрантской преступности заменили поиском виноватых
Екатерина Трифонова
Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"
21.09.2023

Преступность среди приезжих растет, нужен пересмотр постулатов миграционной политики. Многие фракции Госдумы на этом настаивают, но большинство инициатив выглядят пиаром. Правительство ловит депутатов на популизме, защищая прежние подходы к импорту рабочей силы. К примеру, проект ЛДПР о сплошной депортации неблагонадежных гастарбайтеров получил негативный отзыв. Силовики тоже склоняются прежде всего к поиску виноватых в криминализации мигрантов.

Кабмин заранее не поддержал законопроект об обязательном выдворении иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. ЛДПР сделано замечание, что там не учли правовых позиций Конституционного суда (КС) и не указали источник финансирования роста бюджетных затрат на депортацию.

По мнению правительства, замысел сопровождать практически каждое административное правонарушение выдворением за пределы РФ, игнорирует многочисленные разъяснения КС о том, что суды "должны иметь возможность учитывать обстоятельства, позволяющие надлежащим образом оценить соразмерность его последствий целям введения данной меры административной ответственности". А именно оценить семейное положение гастарбайтера, уплату им налогов в России, посмотреть на обеспеченность здесь жильем, род деятельности и т.п.

В свою очередь, депутаты и сенаторы от ЛДПР заявляют, что лишение мигрантов "штрафной" альтернативы компенсирует низкий уровень законопослушности приезжающих иностранцев в нашу страну. И в пояснительной записке они ссылались на данные Следственного комитета (СК) России: дескать, только в этом году иностранцы уже успели совершить более 25 тыс. преступлений, в том числе тяжких. В целом же за последние три года преступность среди приезжих выросла на 25%.

О росте числа преступлений, совершенных иностранцами, председатель СК Александр Бастрыкин действительно сообщил на специальном оперативном совещании ведомства по данному поводу. Напомним, что зафиксировано увеличение на треть тяжких и особо тяжких преступлений, в их числе 157 убийств и 63 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Больше стало и преступлений против половой неприкосновенности: изнасилований – на 11%, насильственных действий сексуального характера – на 12%. Региональными подразделениями СК только в первом полугодии 2023-го в суды направлено 1,2 тыс. уголовных дел о преступлениях приезжих. Однако на том же совещании глава СК заявил, что "уголовно-правовая реакция на беззаконие со стороны приезжих в ряде регионов явно недостаточна". А также добавил, что уровень преступности среди мигрантов напрямую связан со злоупотреблениями, которые допускают как работодатели, так и сотрудники правоохранительных и контролирующих органов. Более того, Бастрыкин увидел в этом явно организованный характер.

Как напомнил "НГ" доцент РАНХиГС, член экспертного совета отделения Всемирного русского народного собора по Москве Михаил Бурда, он давно и неоднократно указывал на бурную криминализацию мигрантского сообщества: "И это не субъективное мнение отдельного эксперта, а объективная картина, которая показывает низкое качество внешней миграции, основываясь на данных правоохранительных органов". Миграционное законодательство РФ, по его мнению, не имеет действенных фильтров против массового импорта неквалифицированных трудовых ресурсов из стран Центральной Азии и Закавказья, когда в Россию приезжают не самые лучшие их представители, часть из которых изначально не настроена уважать здесь ни законы, ни традиции. Бурда подчеркнул: это хорошо, что СК проблему видит, оперативно реагирует на обращения граждан и пытается расширить практическое противодействие приезжему криминалу. Поэтому он уверен, что более активное использование депортации в конечном счете дало бы тот положительный эффект, который всегда идет вслед за принципом неотвратимости наказания, когда не получается откупаться или заминать дела усилиями диаспор. Так что, по словам Бурды, любая инициатива парламентских партий, связанная с наведением порядка в сфере внешней миграции, обеспечением безопасности и интересов местного населения в принципе должна бы поддерживаться.

"Однако у миграционного лобби тоже есть свои ресурсы во власти, они сильны, имеют точки опоры и пытаются активно блокировать различные законодательные инициативы. Миграция – это один из доходнейших видов бизнеса. И никто от барышей добровольно не откажется, особенно в условиях российской миграционной модели, где все издержки достаются народу, а лоббисты лишь снимают сливки", – подчеркнул Бурда. И это во многом потому, что представители миграционного лобби, очевидно, живут в другом мире: их дети не ходят в школу с детьми мигрантов, они и не бывают в поликлиниках, где и врачи – мигранты, не живут хотя бы рядом с этническими кварталами. Но если все оставлять как есть, настаивает он, то дальше полыхнут уже масштабные конфликты местных и приезжих. По его словам, это дело времени и повода, который и западные спецслужбы могут постараться спровоцировать. Чтобы всего этого не было, нужны именно реальные шаги: адресное привлечение мигрантов и четкие сроки пребывания, биометрия и дактилоскопия на въезде, довыездная подготовка (русский язык, законы, традиции), ответственность работодателя – и визовый режим для массовой неквалифицированной миграции. Короче говоря, нужен кардинальный пересмотр концепции миграционной политики.

Впрочем, член президентского Совета по правам человека Александр Брод считает, что тот же глава СК демонстрирует более вдумчивый подход к проблеме, нежели некоторые законотворцы: "Если те предлагают безжалостно карать и выдворять, не вдаваясь в детали и проблемы рынка труда, угрожающие демографические ямы, то он признает, например, проблемы в рядах правоохранительных и контролирующих органов, намекая и на коррупционные схемы". Однако, заявил Брод, проблема лежит даже на еще большей глубине – и пора, мол, со всей ответственностью наконец признать, что политика адаптации и интеграции мигрантов в стране так и не выстроена. Адаптационные центры не появились, организованной подготовки мигрантов в странах их исхода нет, миграционная политика носит хаотичный характер, так что ликвидация ФМС скорее всего была ошибочным решением. "При этом продолжающиеся топорные методы в этой сфере только понижают миграционную привлекательность России, отпугивая потенциальную рабочую силу, переориентируя ее на более "благодарные" регионы. Мигранты будут нас избегать, выбирая более комфортные условия приема. Националисты и недалекие политики, конечно, будут рады, но тогда они обрекают страну на горы мусора, неубранные сугробы, дефицит рабочей силы на стройках и в сфере ЖКХ, то есть на ухудшение качества жизни россиян. И общество за это спасибо власти не скажет", – убежден Брод.

Источник - НГ
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