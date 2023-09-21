В Узбекистане снова массовое отравление детей медпрепаратами. Сам президент разбирается

06:36 23.09.2023

Президент Узбекистана "глубоко встревожен" отравлением детей в Чусте - пресс-служба

Президент Узбекистана "глубоко встревожен" ситуацией, связанной с отравлением более 70 детей в Чустском районе, сообщил его пресс-секретарь. Глава государства регулярно получает доклад о ситуации и поручил ответственным лицам взять ее под особый контроль.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев глубоко встревожен происшествием, связанным со здоровьем детей, в Чустском районе Наманганской области, и желает им скорейшего выздоровления. Об этом сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.



"Глава государства регулярно получает доклад о ситуации. Хокиму области и ответственным лицам даны поручения взять ситуацию под особый контроль, выявить причины и внести соответствующие предложения", - отметил он.



"Газета.uz" писала, что накануне в районе с признаками отравления были госпитализированы более 70 воспитанников 9 детсадов и 2 школ. Предполагаемая причина - прием йодосодержащего препарата "Антиструмин" отечественного производства. С пятницы использование препарата запрещено до получения результатов расследования.



С этой недели по всему Узбекистану была запущена еженедельная программа йодизации детей.