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Щедрая помощь от USAID*: старая песня о грустном. Узбекистану предлагают мешок отравленных "печенек", - Р.Алимова
06:49 23.09.2023

23.09.2023 | РЕНАТА АЛИМОВА

В условиях формирования новой системы миропорядка развивающиеся экономики тяготеют к многовекторной политике, предполагающей использование амбиций и разногласий глобальных лидеров в пользу собственных экономических и политических интересов.

Лидер Узбекистана в данном вопросе не является исключением. Пытаясь сохранить тесные связи с давним партнером Россией, расширяя партнерство с КНР и Турцией, он также пытается развивать взаимодействие с основными соперниками Москвы и Пекина – США и их союзниками.

Выиграв президентские выборы летом с. г., Шавкат Мирзиеев во многом пересмотрел и внешнюю, и внутреннюю политику страны в пользу большей открытости Узбекистана для мира. Более того, он даже включил в актуальную национальную повестку либеральную риторику, которая так мила сердцу американских партнеров. Разрешил вернуться в страну ряду изгнанных ранее неправительственных организаций и "независимых" СМИ, в том числе узбекскому филиалу одиозного "рупора демократии американского образца" признанному в России иноагентом радиостанции "Свобода".

Демонстрируя миру гибкость и открытость к равноправному сотрудничеству, руководство страны все же не должно забывать о том, что основой внешней политики США всегда остается соблюдение собственных интересов без оглядки на мнение и выгоду партнеров. Несмотря на уверенное лидерство Узбекистана в регионе, Вашингтон далек от мысли рассматривать его в качестве компаньона для продуктивного долговременного сотрудничества. Для стратегов Белого дома любое государство Центральной Азии воспринимается в первую очередь как потенциальный форпост для дестабилизации обстановки в зоне стратегических интересов настоящих противников: России и Китая. И вот тут многовекторность Ташкента может сыграть с ним злую шутку.

Для закладки мин замедленного действия Государственный департамент не стал заморачиваться поиском оригинального пути, отдав предпочтение старой проверенной методике. Переформатирование массового сознания, использование либеральной повестки как инструмента разделения общества по принципу "свой-чужой", воспитание и поддержка новой элиты, ориентированной на продвижение установок заокеанского партнера в обмен на личное вознаграждение в ущерб национальным интересам своей страны. Все это мы уже наблюдали неоднократно.

Похожий сценарий американцы пытаются реализовать и в Узбекистане. В двадцатых числах августа пост главы созданного Департамента информационной политики Аппарата президента занимает "выпускник Гарварда" и постоянный гость в резиденции прошлого и нынешнего послов США в Узбекистане Комил Алламжонов. В те же дни в республику прибывает новый руководитель представительства USAID*** в Узбекистане Дэвид Хофман (большой специалист по провоцированию протестов с многолетним опытом работы в СНГ).

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Уже 29 августа в Ташкент заявляется региональный координатор агентства Анджали Каур с целым мешком заманчивых предложений по расширению объемов финансирования проектов сотрудничества USAID с Узбекистаном. На момент прибытия заморской гостьи общий объем средств, зарезервированных Госдепом на такие проекты, составлял "жалкие" 32 миллиона долларов. По итогам визита Каур республике до конца текущего года обещаны дополнительные 72 млн долларов "на финансирование программ USAID в сферах здравоохранения, образования, реформирования государственного управления, обеспечения устойчивого экономического развития, укрепление энергетической безопасности и расширение международной торговли".

При ближайшем рассмотрении речь идет о проектах модернизации системы обеспечения питьевой водой и электроэнергией социальных объектов в отдаленных регионах страны. В частности, например, в Каракалпакстане, совсем недавно уже ставшем сценой для репетиции стихийных беспорядков. Речь также идет о расширении программы содействия развитию профессиональных навыков и трудоустройства молодежи, внедрении в производственные цепочки стандартов охраны окружающей среды, социальной политики и корпоративного управления, отвечающих требованиям мировых брендов и инвесторов. По сути же, американские эксперты по обработке общественного сознания и советники USAID, связанные с Госдепартаментом, получают неограниченный доступ почти во все критически значимые сферы обеспечения жизнедеятельности граждан республики.

Ну и куда без любимой игрушки? Каур обратила особое внимание на необходимость ускорения процедуры регистрации в стране ряда некоммерческих организаций, в задачу которым поставлено "обеспечение эффективности демократизации общества и развития СМИ в Узбекистане". В первую очередь речь идет о НКО Eurasia Foundation, которая должна реализовывать программу по поддержке гражданского общества (бюджет 2,3 млн долларов) и НКО Internews Network, ответственной за осуществление "центральноазиатской медиапрограммы" (бюджет 15 млн долларов).

Как ожидается, финальные расчеты и условия подвезет чуть позже, в октябре, лично глава USAID Саманта Пауэр, в свое время активно лоббировавшая военное вмешательство США в Ливию и Сирию. Ну а через пару лет уже никого не удивит появление в Нукусе, Самарканде или Ташкенте кого-нибудь типа любительницы сдобного Виктории Нуланд с мешком печенек или какой-либо другой национальной выпечки для беснующихся выпускников юэсэйдовских программ, скандирующих "москаляку на гиляку" или "чемодан, вокзал, Пекин". В зависимости от того, на кого решит Вашингтон натравить своих питомцев на этот раз.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695440940


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