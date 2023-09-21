Российский космонавт Кононенко прилетел на МКС с портретом президента Туркмении

08:24 23.09.2023

Российский космонавт привез на орбиту портрет президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Сам уроженец Туркмении, Олег Кононенко, поздравил главу страны с днем рождения.



"Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Сердар Гурбангулыевич! Прошу принять самые искренние сердечные поздравления по случаю дня Вашего рождения с борта Международной космической станции", - цитирует послание Кононеко газета "Нейтральный Туркменистан".



Космонавт уточнил, что кроме портрета взял на МКС флаг Туркменистана и книгу о городе Аркадаг.



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