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Агрономо-юрист-экономист Гауез Нурмухамбетов назначен главой Северо-Казахтанской области
12:33 23.09.2023

Сегодня, указом президента К.Токаева назначен

НУРМУХАМБЕТОВ Гауез Торсанович
/ /
[11.07.1968 - ..]
родился в поселке Майский Карасуского района Кустанайской области.

Отец Торсан Салыкович работал агрономом. Мать Умит Мусабаевна - Заслуженный учитель Казахстана.

В 1992 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности "ученый агроном", в 2002 году – Челябинский государственный университет по специальности "юрист", в 2008 году – Костанайский инженерно-экономический университет по специальности "бакалавр экономики"..

Служил в ВДВ.

трудовую детальность начал в 1992 году главным агрономом совхоза имени Вильямса Октябрьского района Тургайской области.
С 1994 по 1996 годы – главный агроном совхоза "Московский" Кустанайского района Кустанайской области.
С 1996 по 1997 годы – директор КСХП "Боскольское", производственного кооператива "Босколь" Комсомольского района Кустанайской области.
С 1997 по 2002 годы – аким Тарановского района Костанайской области.
С 2002 по 2008 годы – аким Карабалыкского района Костанайской области.
С 2008 по 2009 годы – аким города Костанай Костанайской области.
С 2009 по 2011 годы – заместитель директора ТОО "ПТК "Содружество".
С 2011 по 2012 годы – аким Аулиекольского района Костанайской области.
С 2012 по 2014 годы – аким города Костанай.
С июня 2014 - май 2015 – Государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

С 19 мая 2015 - 16.01.2023 - зам. акима, 1-й зам. акима Костанайской области.

с 16.01.2023 - депутат Сената Парламента РК.

c 22/09/2023 - аким Северо-Казахтанской области

Награжден орденом "Парасат" (2011 г.), медалью "Ерен еңбегі үшін" (2004 г.), юбилейными медалями "Астана" (1999 г.), "Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл" (2001 г.), "Қазақстан Конституциясына 10 жыл" (2005 г.), "Тыңға 50 жыл" (2005 г.), "Астананың 10 жылдығы" (2008 г.), "Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл" (2011 г.).
Женат. Жена - Гуля. Сыновья - Нурлан и Нуржан, дочь Асель.

Сестра Сауле - доктор биологических наук, закончила после КазГУ аспирантуру в Москве, живет в США, в Балтиморе. Они с мужем, тоже доктором биологических наук, уехали работать по контракту в США еще в 1993 году. Вторая сестра - Роза - кандидат биологических наук, живет в Алматы. Гульнара, третья сестра, работает в госучреждении и живет в Костанае.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник -
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695461580


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