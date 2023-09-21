Бомбежка Севастополя продолжается. Шойгу чешет второе ухо...

12:42 23.09.2023

В Севастополе сообщили о новых взрывах



Утром в субботу, 23 сентября, жители Севастополя начали сообщать о взрывах и вскоре появившемся дыме. В местных пабликах начали распространяться фотографии места ЧП, на которых виден плотный серый дым, поднимающийся над землей.



Вскоре губернатор Михаил Развожаев заявил, что "в Севастополе отработало ПВО" и что "ракетные обломки упали у причала в районе Сухарной балки".



Жителей города чиновник призвал сохранять спокойствие.