1,1 млн жителей Узбекистана впервые получат централизованный доступ к питьевой воде в этом году

12:45 23.09.2023

До конца года 1,4 миллиона жителей в 145 махаллях Узбекистана должны впервые получить централизованный доступ к питьевой воде. Еще в 2000 махаллях намечено улучшить водоснабжение, говорилось на совещании у президента.



Компания "Узсувтаьминот" до конца года должна построить и отремонтировать 12 тысяч км водопроводных сетей и 1300 объектов водоснабжения. Такое поручение на совещании в пятницу дал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.



Благодаря этому 1,4 миллиона жителей в 145 махаллях впервые получат централизованный доступ к питьевой воде. Еще в 2000 махаллях улучшится водоснабжение, сообщила пресс-служба президента.



Согласно озвученным данным, "за последние шесть лет из государственного бюджета на сферу питьевого водоснабжения было выделено 14,5 трлн сумов, что в 6 раз больше, чем прежде".



За эти годы проложено 31 тысяча км сетей питьевого водоснабжения и канализации, построено и отремонтировано 1200 сооружений водоснабжения. В результате чистая питьевая вода впервые поступила в дома 6,5 миллиона человек в 1000 махаллей.



Вместе с тем еще предстоит улучшить снабжение питьевой водой в 30 районах и 1400 махаллях. Для них необходимо найти источники чистой воды.



Во многих случаях вода используется расточительно, отсутствует ее учет. Нуждаются в обновлении некоторые насосы, спецтехника предприятий сферы, говорилось на совещании.



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Глава государства поручил хокимам областей совместно с народными депутатами разработать и внести в правительство программу водоснабжения на следующий год. Особое внимание должно быть уделено 30 районам с низким уровнем водообеспеченности.



Кроме того, была рассмотрена реализация проектов улучшения питьевого водоснабжения в Кушрабатском районе, реконструкции систем водоотведения в городах Бухаре и Джизаке, канализации в городах Гулистане, Янгиере и Ширине.



Образцовой названа работа по оптимизации затрат в Бухаре. При реализации проекта реконструкции систем очистки воды и канализации в городе стоимостью 281 млн долларов было сэкономлено 75 млн долларов. На эти средства можно построить еще 1150 км водопроводных и 117 км канализационных сетей.



Президент указал на важность оптимизировать затраты и в других проектах, направить сэкономленные средства на улучшение систем водоснабжения и канализации в районах, в которых реализуются проекты.



Определены также меры по замене насосов на энергосберегающие аналоги, финансовой стабилизации предприятий сферы.