Черная кошка между Анкарой и Киевом: почему Эрдоган тормозит поставки оружия? - МК

12:48 23.09.2023

Результат гибкой политики



Сразу несколько интернет-ресурсов написали со ссылкой на украинские источники в Киеве о том, что Турция почти полностью остановила поставки вооружения на Украину. Сообщают, что это наблюдается не только по официальной линии, но и по "параллельному импорту": на "черном" рынке оружия украинские трейдеры также испытывают проблемы, им не дают работать в Турции и блокируют контакты.



Российский историк религии и исламовед Роман Силантьев в беседе с "МК" объяснил, с чем могут быть связаны подобные перемены в отношениях между Турцией и Украиной.



Результат гибкой политики



- Турция ведет крайне гибкую политику, в первую очередь нацеленную исключительно на свои интересы, - говорит он. - Из этого надо исходить - для Турции всегда во главе угла - интересы своей страны. И второй момент: их максимально гибкая политика может стремительно меняться даже в течение одного месяца, в зависимости от собственных интересов.



Я вполне верю тому, что ввиду каких-то сложившихся договоренностей, а благо с Турцией и с Азербайджаном у нас сохраняются полноценные взаимоотношения, в качестве ответного жеста могло случиться и такое, что турки приняли решение прекратить поддерживать Украину. Повторюсь, это никак не противоречит особо гибкой турецкой политике.



- Соответственно, не исключено, что все может так же быстро перемениться в обратную сторону, и Турция возобновит поставки вооружения нашему противнику?



- Конечно. Совершенно нет никаких гарантий того, что это все не повернется на 180 градусов. Если Турция посчитает для себя это более выгодной позицией.



В принципе, в такой дипломатии можно жить и работать, только надо четко понимать, как работает твой визави и не надеяться на то, что тебя будут поддерживать только потому, что так исторически сложилось, или только потому, что вы там о чем-то договорились десять, пятнадцать, двадцать лет назад.



Есть разные виды взаимоотношений. Турция, как я уже сказал, очень быстро и гибко меняет свою политику в зависимости от своих интересов. Возможно, нам тоже стоит так делать. Это совершенно не худший вариант ведения дел.



Не стоит рассчитывать и на то, что если взаимоотношения между Россией и Азербайджаном будут укрепляться, это может как-то сказаться на решении Турции в вопросе поставок вооружения на Украину. Здесь как договоримся. На самом деле масса деталей. У нас, например, и с Ираном взаимоотношения укрепляются. А у Ирана - что с Турцией, что с Азербайджаном - отношения не очень хорошие. То есть действует крайне сложная система издержек, противовесов, взаимных уступок, реверансов. И это все обновляется в режиме реального времени. Восток - дело тонкое.



Авторы: ЛИНА КОРСАК