Донбасс-фронт. В боях под Стельмаховкой сгорели первые два "лучших в мире" шведских танка Stridsvagn 122

13:54 23.09.2023

Танковый бой под Стельмаховкой: Швеция несет потери, и не понимает, как это происходит

Kampfgruppen - гордость скандинавов, сгорели на Купянском направлении

Константин Ольшанский



Танковый бой под Стельмаховкой: Швеция несет потери, и не понимает, как это происходит



Фильм про то, о чем не принято говорить – "Звук свободы"

Деятели ЦИПсО снова сели в лужу. Украинская пропаганда пыталась представить шведские танки Stridsvagn 122, как лучшие в мире. Шведы подарили киевскому режиму 10 таких машин - и две из них были уничтожены под Сватово.



Вероятнее всего, танки подбили под Стельмаховкой. Это населенный пункт юго-восточнее Купянска, где сейчас идут самые интенсивные бои. Российские подразделения продвигаются в сторону реки Оскол. Именно под Стельмаховку перебросили 21-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ, оснащенную натовской бронетехникой. Это не только Stridsvagn 122, но также немецкие танки Leopard 1 и польские БМП Rosomak (облегченная модификация финской Patria AMV).



В боях за Стельмаховку за последние недели уничтожено много тяжелой техники, в том числе несколько минометов, самоходная установка 2С1 "Гвоздика", польская гаубица AHS Krab. 20 августа в районе Стельмаховки взлетел на воздух полевой склад боеприпасов 103-й бригады теробороны.



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62-тонные Stridsvagn 122 - шведские варианты Leopard 2A5 немецкого производства. Четырехместные танки имеют вольфрамово-керамическую броню, 120-мм гладкоствольные пушки и высокотехнологичные системы управлением огнем. Для танков используют камуфляжную сетку Barracuda, маскирующую их инфракрасные и радарные характеристики.



Швеция кроме Stridsvagn 12 передала киевскому режиму еще много бронетехники, в том числе 50 боевых машин пехоты CV9040C с мощными 40-мм автопушками и 8 единиц 155-мм гаубиц Archer. За счет этих поставок общая стоимость шведской военной поддержки Украине выросла до €1,5 млрд.



Шведские машины позволили оснастить танковую роту (Stridsvagn 12), механизированный батальон (CV90) и артиллерийскую батарею (Archer) в составе новой 21-й механизированной бригады ВСУ. Еще весной бригада прошла подготовку в Швеции и была передислоцирована обратно на Украину непосредственно перед началом "контрнаступа".



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Однако шведскую технику не стали разворачивать на Запорожье. По каким-то причинам Валерий Залужный принял решение бросить "шведскую" бригаду на Купянское направление



- В чем именно заключался план, никто за пределами Киева и штаба 21-й бригады не знает наверняка, - иронизирует военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.



Возможно, с помощью шведской бронетехники (она считается самой технологичной из всей переданной НАТО) ВСУ хотели сковать российское наступление под Сватово и Кременной. Чтобы наши подразделения не двинулись на юг для усиления обороны на запорожском тактическом направлении.



Однако украинские контратаки под Стельмаховкой провалились, а 21-я бригада потеряла огромное количество натовской техники. Нидерландский проект Oryx подсчитал, что на Купянском направлении были уничтожены как минимум 2 шведских БМП CV90, еще одна бронемашина была повреждена и захвачена российскими штурмовиками. Наверняка, ее изучают военные инженеры.



Forbes: после уничтожения Stridsvagn 122 пополнения ждать больше неоткуда



Stridsvagn 122 под Стельмаховкой использовали для огневого прикрытия CV90: танки должны были разрушать российские укрепления, чтобы могли продвигаться вперед украинские БМП.



При этом шведские танки уступают по мощи различным модификациям Leopard 2 (в том числе переданным Германией и Португалией Leopard 2A6): Leopard 2A6 - это танки дальнего действия, Stridsvagn 122 имеют значительно меньший радиус огневого поражения.



Впрочем, для всех бронемашин, вне зависимости от их дальнобойности, одинаковую угрозу несут противотанковые мины TM-62 и дроны "Ланцет", пишет Дэвид Экс. По подсчетам Oryx, уже уничтожено как минимум 9 танков Leopard 2A6 (а также не менее 7 более легких танков Leopard 2A4).



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- У 21-й механизированной бригады в конце концов закончатся бывшие шведские танки - и им придется заменять их танками других моделей, - пишет Forbes. - Швеция произвела всего 120 танков Stridsvagn 122, и отдала украинцам 10. В шведской армии насчитывается 11 танковых рот, в каждой по 10 танков, поэтому Стокгольм не может отдать больше Stridsvagn 122 без расформирования существующих подразделений.



Массовое уничтожение натовской бронетехники - это следствие командирских провалов, констатирует Дэвид Экс. Слишком уж разные танки были отправлены ВСУ из разных стран (и еще будут отправлены, если поверить в обещанные поставки M1 Abrams).



Ради эффективности материально-технического обеспечения командир батальона, естественно, предпочел бы иметь в своем арсенале "броню" одного типа. Несовпадающие по возможностям танки также усложнили боевую тактику. Leopard 2A6, например, может вести стрельбу на расстояние до 5 км - а это на треть дальше, чем Leopard 2A5 или Stridsvagn 122.



Похожая ситуация была во время Второй мировой войны. Тогда в немецкой армии боевая группа размером с батальон (Kampfgruppen) могла включать в себя несколько различных типов техники. Однако немецкие командиры славились своей организационной гибкостью и тактической агрессивностью, поэтому они, как правило, быстро адаптировались и хорошо использовали любое оружие, которое было у них под рукой. Командиры ВСУ хоть и вдохновляются нацистскими офицерами, но по части боевой подготовки и тактики проигрывают своим кумирам.