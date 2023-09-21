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|Кыргыз Акжол Махмудов - двукратный чемпион мира по классической борьбе
14:27 23.09.2023
Предыстория: Акжол Махмудов завоевал путевку на Олимпиаду в Париже
Продолжение: Кыргызстан аба жолдору. Шикарный бросок Акжола Махмудова на пути к финалу чемпионата мира.
"Sport АКИpress" - Акжол Махмудов выиграл золотую медаль чемпионата мира по греко-римской борьбе в Сербии.
Турнир проходит в эти дни в Белграде, кыргызстанец выступал в весовой категории до 77 кг.
Действующий чемпион мира стартовал 21 сентября со стадии 1/16 финала, уложив на лопатки представителя Норвегии, а в 1/8 финала досрочно победил спортсмена из Египта.
В четвертьфинале Махмудов досрочно победил узбекистанца, а поединке за выход в финал одержал победу над японским атлетом.
22 сентября кыргызстанец боролся за золото против Санана Сулейманова из Азербайджана. Махмудов победил его и во второй раз подряд выиграл чемпионат мира.
Помимо этого он также завоевал путевку на Олимпийские игры в Париже.
В 2022 году на чемпионате мира в Белграде Махмудов стал чемпионом мира.
До 77 кг
1/16 финала
Акжол Махмудов - Пер Андерс Куре (Норвегия) - победа Махмудова на туше
1/8 финала
Акжол Махмудов - Мохамед Эхаб Захаб Халил (Египет) - 9:0
1/4 финала
Акжол Махмудов - Арам Варданян (Узбекистан) - 6:0
1/2 финала
Акжол Махмудов - Нао Кусака (Япония) - 7:5
Финал
Акжол Махмудов - Санан Сулейманов (Азербайджан) - 1:1, победа Махмудова