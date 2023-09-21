Кыргыз Акжол Махмудов - двукратный чемпион мира по классической борьбе

14:27 23.09.2023

Предыстория: Акжол Махмудов завоевал путевку на Олимпиаду в Париже

Продолжение: Кыргызстан аба жолдору. Шикарный бросок Акжола Махмудова на пути к финалу чемпионата мира.



