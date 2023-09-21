The American Conservative: "Больше ни цента!" Американцы устали содержать Украину

14:34 23.09.2023

The American Conservative

США



Больше ни цента!



В США призвали прекратить финансирование Киева, пишет TAC. Широко разрекламированное контрнаступление изначально не имело шансов на успех. Американским властям следует обратить внимание на внутренние проблемы, чем продолжать бессмысленные вливания денег в Украину.



Мы и так уже сделали достаточно.



"Как продвигается контрнаступление? Стали украинцы ближе к победе, чем полгода назад? Какова наша стратегия и есть ли у президента "план отхода"?".



Эти вопросы могут показаться вам знакомыми, дорогой читатель, ведь на страницах этого журнала их не раз задавали конгрессмен Уоррен Дэвидсон и сенатор Рэнд Пол.



На сей раз после закрытых брифингов двадцать девять конгрессменов и сенаторов-республиканцев написали письмо директору административно-бюджетного управления президента Байдена и снова задали эти животрепещущие вопросы.



"Америку просят предоставить неограниченное финансирование на бессрочный конфликт", - твитнул сенатор Джей Ди Вэнс. "Если и существует некий путь к победе, то сегодня о нем не говорилось. Зато мне дали понять, что запросам на финансирование нет конца", - отозвался сенатор Джош Хоули.



Хватит!



Утверждать, будто волшебные платформы и системы вооружения, будь то ракеты ATACMS или истребители F-16, чудесным образом изменят реальность на местах и принесут Украине победу - великое заблуждение. Украине не хватает личного состава, подготовки и ресурсов, чтобы вернуть утраченные земли, а НАТО достаточно благоразумна, чтобы не рисковать полномасштабной ядерной войной с Россией. Это знают американские лидеры. Знает это и американский народ. Знает и американская разведка и службы безопасности со всей их бюрократией.



Нынешний курс ведет прямиком в тупик. "Контрнаступление" не просто захлебнулось, а было пустышкой с самого начала. Шансов на успех у него было не больше, предсказывали некоторые из нас, но некоторые аналитические центры в Вашингтоне сознательно вешали людям лапшу.



Наша разведка и военные уже внятно объяснили, что реального пути к победе нет. Наши лидеры твердят, что это замороженный конфликт. Продолжать финансировать тупиковую ситуацию, пока наша собственная страна переживает настоящее вторжение, - верный признак непрофессионализма, безумия или злого умысла (или всех трех вместе взятых). Манкировать защитой американской границы, тратя при этом миллиарды на правительство Украины и общественное развитие страны, - практически преступление, заслуживающее самого резкого порицания.



Хватит! Ни цента больше - ни Украине, ни Европе - доколе южная граница США нараспашку, а массовая иммиграция продолжается.



Доктор Сумантра Майтра - старший редактор журнала The American Conservative и научный сотрудник Королевского исторического общества