Польско-украинские отношения: что пошло не по плану?

14:49 23.09.2023

АЛЕКСАНДР ДУДЧАК



Еще совсем недавно было сложно представить, чтобы польский президент Дуда попал на "Миротворец" – украинский сайт, на котором вывешивают врагов Украины. Или что Польша остановит поставки вооружений для ВСУ.



Да, для России и большей части мира, не враждебной России, да и для населения остатков Украины, было бы лучше, если бы силы Запада оставили Украину в покое. Было бы прекрасно, если бы не только Польша, но и США, ЕС и прочие, кто, прикрываясь Украиной, как ширмой, ведут войну против России, убрали бы свои цепкие лапы от трупа "незалежной".



Однако, чтобы не разочаровываться, не стоит обольщаться. До того, как это произойдет еще очень далеко, и в обозримой перспективе "коллективный Запад" будет изображать жизнеспособность останков бывшей Украины.



Нынешний клинч в польско-украинских отношениях – проявление прагматичного подходя поляков к своим юго-восточным соседям, а нервозность украинского руководства – свидетельство понимания отсутствия своей личной ценности для тех, кто пользуется ими и Украиной, как средством достижений своих целей. При этом рассматривая "незалежную" лишь как территорию с набором ресурсов. И важнейший среди ресурсов – человечина.



Разделение обязанностей между Западом и Украиной цинично – Запад предоставляет финансы и вооружение, позволяя колониальной украинской администрации прилично на этом наживаться, в обмен требует "безлимит" в использовании людского ресурса – жизней граждан Украины, необходимых для того, чтобы оружие против России применялось по назначению. Ну не панам же лично принимать участие в боевых действиях. Для этого есть боевые холопы.



Польское руководство тему поставок зерна использует максимально эффективно. Причем позиция по этому поводу причудливым образом менялась у правящей политической силы и оппозиции, как в калейдоскопе.



Летом 2022 года основатель и председатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский (кавалер украинского ордена князя Ярослава Мудрого II степени, полученного 1 июня 2022 года "за весомый личный вклад в укрепление украинско-польского межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины") заявлял об импорте и транзите украинского зерна: "Конечно, это не будет противоречить интересам польских фермеров, так что будьте уверены – никто не проиграет, все будут продавать свое зерно по действительно достойным ценам".



В то же время их оппонент, лидер "Гражданской платформы" Дональд Туск заявлял: "С точки зрения польских фермеров это означает, что часть этих зерновых будет продаваться здесь, в Польше, по значительно более низким ценам. Это также означает, что рентабельность производства польского фермера может оказаться очень проблемной".



Но с приближением к выборам в сейме конкуренты обмениваются позициями. С апреля 2023 года Польшей был наложен запрет на ввоз украинского зерна, включая транзит. Правящей партии не нужны на улицах бастующие фермеры, кучи навоза у сейма и горы горящего зерна у администрации президента.



Польский президент Анджей Дуда, находясь в США во время ГА ООН, заявил: "Украина ведет себя как утопающий, хватающийся за все, но мы, помогая ей, имеем право защищаться от причинения нам вреда. Разумеется, мы должны действовать так, чтобы защититься от вреда, поскольку утопающий не получит помощи, если утопит и нас с собой. Значит, мы должны защищать наши интересы, и будем это делать эффективно и решительно".



И Качиньский меняет свою позицию не на 360, но на 180 градусов: "Мы были и остаемся неизменными друзьями и союзниками Украины. Мы будем поддерживать ее... Но в задачу руководства страны в первую очередь входит защита интересов своих граждан".



Впрочем, и на счет друзей Польша на время выборов готова забыть – ненависть к бандеровцам в польском обществе велика и из украинской темы можно выжать больше.



Тем более что и Украина решила не отмалчиваться. Киев подал иски в ВТО в отношении Варшавы, Будапешта и Братиславы из-за запрета ввозить украинскую продукцию.



Дальше – больше. Премьер Матеуш Моравецкий заявляет, что Польша перестала поставлять Украине оружие, занявшись вместо этого оснащением собственных вооруженных сил. Да, запасы устаревшего советского уже Украине передали, будут насыщать свои ВС новыми образцами, рассчитывая, что они пригодятся при вторжении польских "миротворцев" на территорию Западной Украины.



А с 1 января 2024 года Польша прекращает выделять помощь украинским "беженцам", находящимся на ее территории "по всем направлениям", заявил представитель польского правительства Мюллер.



Украина смогла ответить глупостью, которая не может нанести Польше никакого ущерба, лишь только раззадорить и еще сильнее настроить против себя поляков: президента Польши Анджея Дуду поместили на "Миротворец" с тезисом, что он распространяет кремлевскую пропаганду и участвует в гуманитарных акциях против Украины.



Но не стоит торопиться с выводами о ссоре жабы и гадюки. Выборы в польский сейм пройдут 15 октября, и тогда будут понятны и позиция Польши по Украине, и истинное отношение действующей власти к собственным фермерам. Традиционно Варшава в своих действиях не противоречила интересам Вашингтона. И компромисс по зерну и вооружениям будет найден.



* * *



Но колониальная администрация Зеленского успела нарубить дров больше, чем им было нужно.



Украинская делегация успела нахамить бразильскому президенту, несмотря на то что сами искали с ним встречи. Встреча сорвалась. И это заметят в других развивающихся странах.



Вдобавок спикер палаты представителей США Кевин Маккарти отказал Зеленскому в возможности выступить перед конгрессом, заявив, что "времени для выступления перед конгрессом недостаточно, учитывая занятость законодателей".



А до начала ГА ООН произошло совсем невиданное доселе. Журналисты The New York Times назвали виновными в трагедии на рынке в Константиновке 6 сентября, где погибли 16 человек, – результатом ошибки при стрельбе из украинской системы ПВО. Раньше западная пресса лишь ретранслировала фейки о "преступлениях" Российской армии, перекладывая с больной головы на здоровую.



* * *



Но все эти проблемы – проблемы лично Зеленского. На общую политику в отношении Украины они значительного влияния не окажут. Запад, точнее Вашингтон, нацелен на долгосрочный конфликт. И возможные разговоры о мире, если дела на фронтах будут ухудшаться, постараются использовать лишь для передышки и подготовки к новому конфликту с Россией.