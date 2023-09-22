Le Figaro: В ЕС выяснили причину своего нежелания помочь Армении: это бакинский газ

14:50 23.09.2023

Le Figaro

Франция



Как Евросоюз связал себе руки бакинским газом

Figaro: в ЕС выяснили, что из тюменской газовой зависимости попали в бакинскую



Оказывается, пассивность ЕС в обеспечении интересов Армении в карабахском конфликте объясняется просто, пишет Figaro. Все дело в нефти и газе. Отказавшись от России как поставщика, ЕС попал в зависимость к Баку. Просто об этом в ЕС не писали в газетах, сосредоточившись после 2014 года на демонизации Москвы.



Азербайджан стал одним из альтернативных поставщиков ЕС. А Евросоюз так стремился освободиться от зависимости от российского газа, что пренебрег Арменией и судьбой карабахских армян.



"Европейский Союз не нашел ничего лучшего, как просить милостыню у Азербайджана" - так можно обобщить действия ЕС на Южном Кавказе. Недаром в прошлом году Нерсес Копалян, профессор политологии Университета Невады в Лас-Вегасе, возмущался подписанием соглашения между ЕС и вечным кавказским соперником Армении об увеличении поставок газа в два раза. А несколькими днями ранее 60 французских депутатов левого и правого толка умоляли Брюссель не иметь никаких дел со страной, обвиняемой в "этнической чистке" в Нагорном Карабахе. Оливье Фор (социалист), Рено Мюзелье (республиканец) и Янник Жадо (эколог) выступили против "нашей новой зависимости от государства с воинственными устремлениями". Это государство – Азербайджан.



Но все было напрасно. В июле 2022 года председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен с улыбкой позировала рядом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время визита в Баку для переговоров о постепенном увеличении поставок газа в Европу к 2027 году. Бывшая советская республика на берегу Каспийского моря, богатая углеводородами, стала важным поставщиком ЕС в тот самый момент, когда тот вовсю искал замену "враждебному" российскому газу после начала конфликта на Украине. В 2022 году Баку поставил в ЕС 12 миллиардов кубометров газа, что более чем на 30% превышало показатель 2021 года. А подписанное фон дер Ляйен соглашение предусматривало увеличение с 12 миллиардов кубометров до почти 20 миллиардов кубометров. Такой оборот событий делал страны Евросоюза основными клиентами Азербайджана.



ЕС не помогает армянскому народу



Сторонники Армении не могут с этим смириться. Некоторые наблюдатели обвиняют ЕС в том, что сегодня он не оказывает поддержку армянскому народу и отказывается занимать определенную позицию против азербайджанской агрессии. Другие осуждают карт-бланш, предоставленный Баку. "Урсула фон дер Ляйен зашла так далеко, что объявила Азербайджан надежным партнером, – возмущается сенатор Пьер Узулиас (ФКП). – Это значимый дипломатический сигнал, посланный Ильхаму Алиеву, поскольку он подразумевает, что ЕС не будет выступать против войны Азербайджана. Это капитуляция Европы". Кроме того, всем известно, что Баку закупает оружие за счет доходов от экспорта энергоресурсов. Этот экспорт составляет основу его экономики, выросшей благодаря возросшему спросу на газ со стороны постоянно критикующего Баку за недостаточную демократичность Евросоюза.



Интерес ЕС к бакинскому газу, подстегиваемый американцами в пику России с середины 2000-х годов в 2014 году подскочил вдвое из-за того, что ЕС хотел наказать Россию за крымскую операцию хотя бы частичным отказом от ее энергоносителей. ЕС, который покупал 40% нужных ему газа и нефти у России, осознавая свою зависимость, рассматривал все возможные альтернативы. И тут подвернулся Азербайджан.



Бакинский газ пошел в Европу



В 2020 году первые объемы природного газа из недр Каспийского моря поступили через газопровод, начинающийся из Азербайджана, затем проходящий через Грузию в Восточную Европу и, наконец, в Италию. Этот проект был инициирован Брюсселем.



В прошлом году "страны Евросоюза искали в срочном порядке мировых поставщиков газа, - вспоминает Фрэнсис Перрен, эксперт по энергетике из Института международных и стратегических отношений IRIS. - Некоторые страны производители газа не хотят нам поставлять это сырье. Другие не могут поставлять больше, чем сейчас, в Европу. Нужно было найти такую страну, которая хочет и может. И такая страна нашлась. Если бы не проблемы с Россией с ее уже действующими газопроводами, не было бы причин обращаться к Азербайджану. С другой стороны, проблемы в газовой области объясняют тот факт, что Европа стала осторожнее в своей привычной критике Баку [за несоответствие европейским ценностям]". Тем не менее, утверждает специалист, Азербайджан нуждается в Евросоюзе больше, чем тот в нем. "Для Баку мы - важный рынок сбыта".



Учитывая, что ЕС потребляет 400 миллиардов кубометров газа в год, Баку "поставляет ему небольшое количество, а именно менее 5%", полагает Тома Пеллерен-Карлен, руководитель европейской программы в Институте экономики климата, который напоминает, что диверсификация лежит в основе внешней энергетической политики Европейского Союза. "На самом деле мы не особо зависим" от Баку. Брюссель подписал контракты на поставку с другими поставщиками, такими как Алжир, Катар и Норвегия, которая стала ведущим поставщиком на континенте", - подчеркнул он.



Клара Галтье (Clara Galtier)