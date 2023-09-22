Потерявшего берега казахского певца Тореали приговорили к общественным работам.... 40 часов. За оскорбление полицейских

14:56 23.09.2023

Торегали Тореали приговорили к общественным работам



В Турксибском районном суде города Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении известного казахстанского певца Торегали Тореали по факту оскорбления представителей власти при исполнении ими своих служебных обязанностей, сообщает Zakon.kz.



